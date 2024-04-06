Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Alexanderplatz Meydanı'nda Filistin ile dayanışma göstermek için toplanan çok sayıda kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler daha sonra Filistin bayraklarıyla Bild ve Welt gazetelerini bünyesinde bulunduran Axel-Springer medya şirketinin binasının önüne kadar yürüdü.

Burada Alman basınını İsrail yanlısı tutumundan dolayı eleştiren göstericiler, "Alman ve Springer medyası yalan söylüyor. Kışkırtıyorlar ve aldatıyorlar", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Gazze'ye, Filistin'e özgürlük" ve "Gazze özgür olacak" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Filistin'in yanında durun" ve "Bu savaş değil, soykırımdır" yazan dövizler taşıdı.

Gösteriye eşi Cornelia ile katılan Mohammed Al-Turk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada sesini Filistin ve halkı ile her gün bombalanan Gazze'deki insanlar için yükselttiğini belirterek, "Ve Almanya'daki medyanın hakları için savaşan bir halkın olduğunu anlaması, gerçekleri ve görüntüleri olduğu gibi görerek sessiz kalmayacağımız için. Kim sessiz kalırsa yalan söyler." dedi.

Eşi Cornelia Al-Turk da Almanları temsilen gösteriye katıldığını dile getirerek, "Çünkü Alman siyasetçiler çok uzun süre sessiz kaldı. Bombalanan ve sistematik olarak ölüme sürüklenen bir halkla ilgilenilmemesi ve bu bölgeye silah sağlanması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye 1000'in üzerinde kişi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Almanya İsrail Berlin Gazze Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title