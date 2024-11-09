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Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: En az 26 ölü, 46 yaralı

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Pakistan'ın güney batısındaki Ketta kenti tren istasyonunda patlama meydana geldi. En az 26 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi. Patlama anı kameraya yansıdı.

Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletindeki tren istasyonunda bombalı saldırı meydana geldi.

Geo News televizyonunun haberine göre, Belucistan'ın Ketta kentindeki tren istasyonunun bilet gişesinde patlama oldu. Eminiyet yetkilisi Muhammed Akram, Ketta'da bulunan tren istasyonundaki patlama nedeniyle en az 26 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını belirtti.

SALDIRGAN ELİNDE VALİZLE GELDİ

Ketta emniyet yetkilisi Hamza Shafqaat da patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırganın valizle tren istasyonuna girdiğini belirten Shafqaat, "Niyeti intihar saldırısı düzenlemek olan kişiyi durdurmanın zor olduğunu" kaydetti. Shafqaat, polis ve diğer ekiplerin hızla olay yerine ulaştığını, Ketta Hastanesi'nde acil durum önlemlerinin alındığını ve yaralılara yardımcı olmak üzere ilave doktor ve destek personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: En az 26 ölü, 46 yaralı

SALDIRIYI AYRILIKÇI BLA ÜSTLENDİ

Yetkililer, patlamada yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. Çok sayıda yolcunun peronda olduğu sırada gerçekleştirilen saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Korkunç patlamanın şiddeti gözler önüne serildi.

Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: En az 26 ölü, 46 yaralı

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda bulunuyor.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: En az 26 ölü, 46 yaralı

Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: En az 26 ölü, 46 yaralı

Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: En az 26 ölü, 46 yaralı

Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: En az 26 ölü, 46 yaralı
Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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