Belediye'den annelere anlamlı buluşma

KIRIKKALE (Bültenler) - Yeni Mesire Alanında Bir Araya Geldiler

Anneler Günü sebebiyle Kırıkkale Belediyesi, anne ve anne adaylarına yönelik piknik düzenledi. Kırıkkale Belediyesinin yeni hizmete aldığı "Yeni Mesire Alanında" düzenlenen etkinliğe katılım yüksek oldu. Yetişmiş çam ağaçlarının altında gerçekleşen etkinlikte anne adayları ve anneler sohbet edip komşuluk ilişkilerini pekiştirdi. Çocuklar ise oyunlar oynadı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın da katıldığı etkinlikte annelere ikramlarda bulundu.

Anlamlı Etkinlik

Hayata ayrı bir değer katan tüm annelerin 'Anneler Günü'nde tebrik eden Başkan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Cennet annelerimizin ayağının altındadır. Bizler için çok kıymetli değerlerdir. Bizleri yetiştiren hayata adayan, kendilerinden fedakarlıklar gösteren annelerimiz bizlerin olmazsa olmazıdır. Bugün bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada çok güzel, anlamlı ve coşkulu bir birliktelik var. Muazzam bir enerji kazandık annelerimiz sayesinde. Allah hepsinden razı olsun. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin

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