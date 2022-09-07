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Belçika'daki huzurevinde 3 yaşlının fazla insülinle öldürüldüğü ortaya çıktı

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Belçika'daki huzurevinde 3 yaşlının fazla insülinle öldürüldüğü ortaya çıktı

Belçika'da bir huzurevinde kalan ileri yaştaki 3 kişinin, ayak parmaklarının arasından fazla insülin enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Belçika'da bir huzurevinde kalan ileri yaştaki 3 kişinin, ayak parmaklarının arasından fazla insülin enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Belçika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısında bulunan Oostrozebeke kasabasındaki huzurevinde insülinle işlenen 3 cinayetin dışında 6 da cinayet teşebbüsü bulunduğu ortaya çıktı.

İlk olarak Temmuz 2020'de başladığı belirtilen olaylarda, huzurevinde kalan bazı kişilere yaklaşık 1 yıl boyunca fazla dozda insülinin iğneyle verildiği saptandı. İğne izlerinin görülmemesi için insülinin ayak parmakları arasından yapıldığı tespit edildi.

Bazı yaşlılara şeker hastalığı bulunmamasına rağmen insülin verildiği belirtildi.

İnsülin iğneleri nedeniyle ileri yaşlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca 6 kişiye daha fazla dozda insülin verildiği, ancak bu kişilerin hayatta kaldığı kaydedildi.

Huzurevi sakinlerine insülin iğnelerini kimin yaptığı bilinmiyor. Kovid-19 salgını döneminde huzurevine erişimin sınırlı olması ve insülin iğnelerinin kilit altında tutulması nedeniyle şüpheler huzurevi çalışanları üzerinde yoğunlaşıyor.

Polisin cinayetlerle ilgili soruşturma yürüttüğü, çok sayıda kişinin sorgulandığı vurgulanıyor.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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