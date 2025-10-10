BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı Duşanbe'de Başladı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı başladı.

Toplantıya katılmak için Duşanbe'deki Millet Sarayı'na gelen liderler, ev sahibi Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından karşılandı. Liderler, daha sonra aile fotoğrafı çektirdi.

Rahman'ın ev sahipliğinde tertip edilen BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katılıyor.

Toplantıda liderler, örgüte üye ülkeler arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, sanayi, yatırım, turizm, kültürel, eğitim ve insani alanlardaki ilişkilerin yanı sıra Avrasya bölgesindeki güncel meseleleri ele alacak, ayrıca örgüt kapsamındaki çoklu işbirliklerinin derinleştirilmesi ile ilgili konuları gözden geçirecek.

Toplantının ardından örgütün faaliyeti ile üye ülkeler arasındaki işbirliklerinin daha da pekiştirilmesine ilişkin bir dizi anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.

BDT, eski Sovyetler Birliği'nin parçalanmasının ardından Aralık 1991'de kuruldu. BDT'nin en üst organı olan BDT Devlet Başkanları Konseyi, son olarak Ekim 2024'te Moskova'da düzenlenen toplantıda bir araya gelmiş ve dönem başkanlığı Rusya'dan Tacikistan'a geçmişti.???????