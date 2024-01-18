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BBP Genel Başkan Yardımcıları Van'da basın mensuplarıyla buluştu

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıları Şafak Çomaklı ve Emin Serin, Van'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çomaklı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile işbirliği yaptıklarını ve adaylarının yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıları Şafak Çomaklı ve Emin Serin, Van'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Edremit ilçesindeki restoranda düzenlenen programda konuşan Çomaklı, yerel seçimler kapsamında halkla ve teşkilatla buluşmak üzere Van'a geldiklerini belirtti.

Seçim çalışmalarında Cumhur İttifakı ile hareket ettiklerini belirten Çomaklı, "Yerel seçimlerde ittifak değil işbirliği oluyor. Seçime girsek her ilde aday çıkaracak kapasitemiz var. Dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Mustafa Destici bir görüşme gerçekleştirdiler. O çerçevede iyi niyet ve çalışmalarımız var. 'Neler yapılabilir ya da nerelerde işbirliği yapılabilir?' şeklinde istişarelerde bulundular. Bu konuda herhangi bir problem yok. Yakın zamanda genel merkezimiz tarafından bu adaylar da açıklanacak." diye konuştu.

Çomaklı ve Serin, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Güncel

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