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Bayrampaşa'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

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Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında birçok dükkan zarar gördü ve 5 işçi mahsur kaldı. Yangın kontrol altına alındı ve ölen ya da yaralanan olmadı.

BAYRAMPAŞA'da sanayi sitesi içerisinde önce palet üretimi yapılan alanda ardından da kolonya üretimi yapılan atölyede başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Birçok dükkanın zarar gördüğü ve 5 işçinin mahsur kaldığı yangın bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinde saat 17.00 sıralarında çıktı. Sanayi Sitesi içerisinde Önce D blokta bulunan tahta palet üretimi yapılan alanda yangın çıktı. Yangın için itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler palet üretimi yapılan alandaki yangını kısa sürede söndürdükten sonra, Sanayi Sitesi içerisinde A Blokta kolonya atölyesinin önünde bulunan alkol içerikli hammaddelerden alevler yükselmeye başladı. Kolonya atölyesi önündeki yangın diğer dükkanlara da sıçradı. Dükkanların bulunduğu bina içerisinde mahsur kalan 5 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında ekiplerin, soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ediyor.

Sanayi Sitesinde çalışan işçi Mehmet Çetin İçeride olan arkadaşlar söylüyor, yemek yiyorlarmış, yemek yedikten sonra kolonyacının önünde dumanların geldiğini söylüyorlar. Sonra bekçilere güvenliğe haber vermişler. İçeride kimsenin olduğunu zannetmiyorum, Cumartesi olduğu için herkes büyük ihtimalle paydos etmiştir dedi.

Sanayi sitesi içerisinde dükkan sahibi olan İsmail Yahşi ise, İçerideki iş yerleri sahiplerinden biriyim. İçeride yemek yedikten sonra birden dumanlar yükselmeye başladığını gördükten sonra kedimi dışarıya attım. Yangının tam benim iki üç dükkan çaprazımda çıktığını fark ettim. Alkolden yanıcı bir maddeden yangının çıktığını fark edince kendimi zar zor dışarıya attım. İçeride ben vardım, kardeşim vardı. Üst katta olan bir kişiyi daha aldılar diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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