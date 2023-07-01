Gaziantep'te, ailesiyle bayram ziyaretinden dönerken taşkınlık çıkaran bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Yunus Çelenk (30), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olduğu değerlendirilen 2 şahsı gözaltına aldı.

Bayram ziyareti sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk babası kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, ailesiyle bayram ziyaretinden dönerken taşkınlık çıkaran bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Yunus Çelenk (30), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olduğu değerlendirilen 2 şahsı gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve çocuklarıyla bayram ziyaretinden dönen Yunus Çelenk, sokakta taşkınlık çıkardığı iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında gruptaki şahıslardan biri tarafından göğsünden bıçaklanan 3 çocuk babası Yunus Çelenk, ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelenk'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yunus Çelenk'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı olduğu değerlendirilen 2 şahıs gözaltına alındı

Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.