Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki köyleri ziyaret etti
Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki Dikbayır, Dörtbölük, Kaleyolu, Sarıyayla ve Karayön köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ayrıca Derince Karakolunu da ziyaret eden Canalp, güvenlik güçleriyle görüştü.
Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki bazı köyleri ziyaret etti.
Sason Kaymakamı Murat Mete ile ilçedeki Dikbayır, Dörtbölük, Kaleyolu, Sarıyayla ve Karayön köylerini ziyaret eden Vali Canalp, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Muhtarlardan da köylerin sorunları ile ilgili bilgi alan Canalp, sorunların çözümü için gereken çalışmanın yapılması talimatını verdi.
Derince Karakolunu da ziyaret eden Canalp, güvenlik güçleriyle görüştü.