Üye Girişi
Haberler

Batman'ın Kozluk domatesi coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Batman'ın Kozluk ilçesinde yetişen domates, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Vali Ekrem Canalp, Kozluk domatesi yetiştiren üreticilerle bir araya geldi ve Kozluk domatesinin özelliklerini açıkladı. Hedefleri ise Kozluk domatesini gelecekte kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) nihai ürüne dönüştürmek ve uluslararası marketlere pazarlamaktır.

Batman'ın Kozluk domatesi, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Vali Ekrem Canalp, Kozluk domatesi yetiştiren üreticilerle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleşen görüşmeye üreticilerin yanı sıra, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de katıldı.

Vali Canalp, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kozluk ilçesinde yetişen domatesin coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiğini belirtti.

Kozluk domatesinin ince kabuklu ve güçlü aromasıyla da lezzetli olduğunu ifade eden Canalp, raf ömrünün ise nispeten kısa olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, Kozluk domatesini gelecekte kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) nihai ürüne dönüştürmek olduğunu kaydeden Canalp, "OSB'de tarımsal ürünlerimizi nihai ürünlere dönüştürdüğümüz zaman Batman'ın ürünlerini uluslararası marketlere de pazarlama imkanına kavuşacağız." dedi.

Kozluk'un Geçitaltı Köyü muhtarı Mehmet Ön de, ürettikleri domatese gelen tescilin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ön, "Domatesimizin aroması güzel. Salçası ve turşusu yapılabilmekte, sofrada da tüketilebilmektedir. Köyümüz başta olmak üzere yıllık 30 bin tona yakın domates üretilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem Canalp Batman OSB Tarım Valilik Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 11 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Çeyrek altın rekor fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title