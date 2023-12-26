Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy yollarına kilitli parke taşı döşendi
Batman Valisi Ekrem Canalp, Kavacık köyünde vatandaşların talebi üzerine köy yollarına kilitli parke taşı döşendi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi.
Batman Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretleri kapsamında Kavacık köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
Ziyarette vatandaşların köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşenmesi talebinde bulunması üzerine çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışma ile köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşendi.