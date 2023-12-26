Üye Girişi
Haberler

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy yollarına kilitli parke taşı döşendi

Güncelleme:
Abone Ol

Batman Valisi Ekrem Canalp, Kavacık köyünde vatandaşların talebi üzerine köy yollarına kilitli parke taşı döşendi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretleri kapsamında Kavacık köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Ziyarette vatandaşların köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşenmesi talebinde bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışma ile köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşendi.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Valiliği Ekrem Canalp Hasankeyf Batman Ulaşım Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title