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Batman'da tırın çarpması sonucu baba ve oğlu ağır yaralandı

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Batman'ın Çarıklı Köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve oğluna çarptı. Baba ve oğlu ağır yaralanırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Batman'da tırın çarpması sonucu baba ve oğlu ağır yaralandı.

Çarıklı Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 88 AA 932 İran plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Salih Tikrat (38) ve oğlu Bülent Tikrat'a (12) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan baba ile oğlu, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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