Batman'da keçiye çarpmamak isterken kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Batman'da şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu mevkinde aniden yola fırmayan keçiye vurmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Batman-Kozluk karayolu üzeri Samanyolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan bir keçinin aniden yola fırlaması sonucunda seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Kazada, taklalar atan otomobildeki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki B.K. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 8 kişi hastanelere kaldırıldı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.