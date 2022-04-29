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İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Şehit Cem Ersever Caddesi'nde, Y.M.D'nin kullandığı 06 CIE 136 plakalı otomobil, S.Ç. yönetimindeki 06 CUC 552 plakalı otomobille çarpıştı, daha sonra yön levhasına çarparak durdu. Kazada S.Ç. idaresindeki otomobil ters döndü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüler ve 06 CIE 136 plakalı otomobildeki Y.S, hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan otomobiller, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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