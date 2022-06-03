Başkent semalarını toz bulutu kapladı - Haberler

Ankara'da dün akşam yağan yağmurdan sonrası Başkent semalarını toz bulutu kapladı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından araçların üzerleri çamurla kaplandı. Etkili olan yağmur sonrası Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla gelen toz bulutu, Ankara semalarını kapladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ve toz bulutu, kentin adeta sarıya bürünmesine neden oldu. Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile ağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(Muhammed Musab Gümüşer - İbrahim Çakmak /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel