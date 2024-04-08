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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan Ramazan Bayramı Mesajı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, bayramın Türkiye ve tüm insanlık için sağlığa, barışa, huzura ve esenliğe vesile olacağını belirtti.

Bayramın kırgınlıkların giderilmesi ve küskünlerin barışması için de fırsat olmasını dileyen Büyükkılıç, "Bu vesileyle annelerimiz, babalarımız, akrabalarımızın yanı sıra yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, bayramları birlik ve beraberliği güçlendiren, kardeşliği yenileyecek bir gün olarak gördüklerini vurguladı.

Öte yandan Büyükkılıç, vatandaşlardan trafik kurallarına uyma noktasında hassasiyet göstermeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Ramazan Bayramı Kayseri Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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