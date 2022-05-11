Başkan Büyükkılıç, gençlerle fidan dikti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerle fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erkilet Mahallesi Hıdırellez yolu kenarındaki alanda, gençlerle birlikte 1500 mahlep fidanını toprakla buluşturdu.

Büyükkılıç, fidanların ve gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirtti.

Ağaçlarla hem oksijen sağlandığını hem de toprak kaymasının önüne geçildiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KAYMEK'in genç kuşağı, 'birer dikili ağacımız, fidanımız olsun' dediler. Kendileri ülkemizin fidanı, bu doğanın fidanları da bu ağaçlarımız olacak. İnşallah burada hatırlanacağı üzere toprakta kayma da söz konusu oluyordu. Doğada toprağın kaymasını önleyen yegane ürün ağaçtır. Oksijeni sağlayacak olan ağaçtır. Bu ağaçlarımızı dikiyoruz, hem ormanlık oluşturuyoruz, hem de toprak kaymasını önlemiş oluyoruz."

Etkinlik sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, gençlere Kayserispor forması ve atkısı hediye etti.