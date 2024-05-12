Başçiftlik Belediyesi Mezarlıklarda Temizlik Çalışması Başlattı

Başçiftlik Belediyesi tarafından ilçe mezarlıklarında temizlik çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri ilçedeki mezarlıklarda ağaçlarda budama yaparken ot biçme ve ilaçlama da yapıyor.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, "Bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın buraya yakınlarını ziyarete geldiğinde temiz ve düzenli bir ortamla karşılaşmalarını temin etmeye çalışıyoruz. Mezarlıklara saygı, geleceğimize saygıdır. Geçmişine sahip çıkmayanların gelecekleri düzgün olmaz. Temizlik ve bakım çalışmalarını düzenli olarak yapacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız getirdikleri su bidonu, çiçek veya gül fidanlarının poşetlerini burada bırakmaları yönündedir." dedi.