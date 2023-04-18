Barış Boyun Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltına Alınanlardan 46'sı Tutuklandı

Çok sayıda cinayet ve muhtelif suçlardan sorumlu tutulan ve kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un lideri olduğu organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan 131 şüpheliden adliyeye sevk edilen 92 kişiden 46'sı tutuklandı. 46 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SİNEM NAZLI DEMİR

Çok sayıda cinayet ve muhtelif suçlardan sorumlu tutulan ve kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un lideri olduğu organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan 131 şüpheliden adliyeye sevk edilen 92 kişiden 46'sı tutuklandı. 46 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalanmış, 14 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen operasyonda da 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahlı kasten yaralama', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'silah ticareti', 'mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'silahla tehdit' suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 161 kişiden 131'i yakalanmıştı.

Dün adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 81'i tutuklama talebiyle, 11'i ise adli kontrol talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği 46 şüpheli hakkında tutuklama, 46 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

EYLEMLERİ PARA KARŞILIĞI YAPTIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİ

Kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un lideri olduğu organize suç örgütü üyelerine İstanbul'da 14 Nisan tarihinde iki aşamalı bir operasyon düzenlenmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131'i gözaltına alınmış ve 7 Ak-47 marka otomatik tabanca, 2 Thompson otomatik tabanca, 72 ruhsatsız tabanca, 2 anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 av tüfeği, 2 çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Söz konusu operasyona ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yapmış ve Barış Boyun organize suç örgütünün, eylemleri para karşılığı yaptığının, bu arada çeteye eleman bulmak için sosyal medya hesaplarının kullanıldığı tespit edildiğini belirtmişti.

BİRÇOK CİNAYETTEN SORUMLU TUTULUYORLAR

Örgüt üyelerinin daha önce Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışma sonucu Cumali Aslan'ın, Kağıthane'de Ramazan Arslan isimli kuran kursu hocasının, Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in, Şişli'de Jovan Vukotic'in, Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmeleri konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araç ve kasklı motosikletle işlenen toplam 103 suça karıştıkları tespit edildi.