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Bursa'nın içme suyu barajlarında doluluk arttı

AA - Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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Bursa'nın içme suyu barajlarında doluluk arttı

Bursa'da bu yıl özellikle ocak ve mart aylarında etkili olan yoğun kar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlara yaradı.

BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl özellikle ocak ve mart aylarında etkili olan yoğun kar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlara yaradı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağışlarla barajlardaki ortalama doluluk geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 38 olan Doğancı Barajı'nın doluluğu bu sene yüzde 51 ölçüldü.

Nilüfer Barajı'nın doluluğu ise aynı süreçte yüzde 36'dan yüzde 42'ye çıktı.

Bu yıl etkili olan karın yanı sıra beklenen nisan yağmurlarının da düşmesiyle Bursa'nın bu yazı susuzluk sorunu yaşamadan geçirmesi bekleniyor.

Bursa'nın içme suyu barajlarında doluluk arttı

Bursa'nın içme suyu barajlarında doluluk arttı

Bursa'nın içme suyu barajlarında doluluk arttı

Bursa'nın içme suyu barajlarında doluluk arttı

Bursa'nın içme suyu barajlarında doluluk arttı

Bursa'nın içme suyu barajlarında doluluk arttı

Bursa'nın içme suyu barajlarında doluluk arttı

AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel

Bursa, Mart, Ocak, kar, Güncel, Haberler

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