Banka çalışanı kılığına giren dolandırıcılardan 60 bin TL dolandırıldı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde Onur Tıkıç (43), bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtanların, kendisinden kişisel bilgilerini alıp, adına 60 bin TL kredi çektiğini belirterek, dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Tıkıç, dolandırıcıların parayı aldıktan sonra kendisine 'Abi seni yolduk' dediklerini söyledi.

Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan seramik işçisi Onur Tıkıç, hesabı bulunan bir bankadan aranarak kişisel bilgilerini ve bazı işlemler için onayı alındıktan sonra adına 60 bin TL kredi çekildiğini iddia etti. Kendisinin yönlendirilerek karşı tarafın hesabına para gönderdiğini belirten Tıkıç, 'Banka adına arıyorum diyerek, beni aradılar. Kredi başvurusu yaptığımı söylediler. Ben istemediğimi söylediğim halde kafamın dalgınlığıyla hesabıma girdim. Sonra beni yönlendirdiler. İş yerinin oradaki ATM'ye gittim. Oradan parayı aktarmam söylendi. Meğer adamın hesabına parayı atıyormuşum. Sonra taksitli avans kullanmış. Kredi kartımın limitini 28 bin 500 TL'ye yükseltmiş. 30 bin lira krediden çekilmişti, bir de kredi kartımdan 30 bin TL nakit avans çekildi. Toplamda 60 bin TL göndermişim. Kartı kontrol etmek için tekrar ATM'ye soktum. Baktım bin lira var. Sonra karşı tarafla bir daha görüştüm. 'Abi seni yolduk' cevabı verdiler? dedi.

'GÖREVLİ BANA DOLANDIRILDIĞIMI SÖYLEDİ'

Kendisini dolandıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Tıkıç, 'Hesabımda para olmadığında dolandırıldığımı anladım. Bankaya gittim. Detaylarını aldım. Oradaki görevli bana dolandırıldığımı söyledi. 'Biz sana bu kadar para vermeyiz. Vereceğimiz 15 bin lira para. Fazlasını verme şansımız yok zaten' dedi. Dolandırıldığımı anladığımda üzüldüm. Eve gittim durumu eşime anlattım. Daha sonra avukata giderek, suç duyurusunda bulundum? diye konuştu.