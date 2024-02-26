Balıkesir Üniversitesi, Eşeklerde Embriyo Transferi Çalışmalarına Başladı

Türkiye'de ilk defa cins atlara yapay döllenme yolu ile embriyo transferi gerçekleştiren Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri, eşeklerde de embriyo transferi çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili çalışmaları yürüten Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz ve Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı, Balıkesir Üniversitesi Atlıspor Topluluğu öğrencileri ile birlikte Balıkesir Edremit ilçesinde bulunan eşek çiftliğinde ilk uygulamalara başladı.

Konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, eşeklere ultrasonografi ile genital muayene yapılarak embriyo donörü ile embriyoyu taşıyacak hayvanların tespit edildiğini ve senkronizasyon programlarının ayarlandığını belirtti.