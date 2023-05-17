Ani bastıran dolu ve yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Balıkesir'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış şehre adeta felç etti. Dolu ile başlayan ve kısa sürede sağanağa dönen yağmurda yollar göle dönerken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ekipleri ile çalışmaları koordine etti.

Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı

Ani bastıran dolu ve yağmur hayatı durma noktasına getirdi

BALIKESİR - Balıkesir'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış şehre adeta felç etti. Dolu ile başlayan ve kısa sürede sağanağa dönen yağmurda yollar göle dönerken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ekipleri ile çalışmaları koordine etti.

Meteorolojinin uyardı, Balıkesir sağanak yağışı yaşadı. Akşam saatlerinde dolu yağışı ile başlayan yağmur kısa sürede sağanak şeklini aldı. Şehrin caddelerindeki rögarlar yağışın etkisi karşısında yeterli olamazken, bir çok ev işyerinde su baskını yaşandı. Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler ve Plevne Mahallelerinde etkili olan yağış dolayısı ile polis ekipleri bazı caddeleri ulaşımı durdurdu. Yarım saatlik sürede metrekareye 50 kilograma yakın yağışın düştüğü ifade edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ekipleri ile sahadaki çalışmaları koordine etti. Başkan Yılmaz, "Geçmiş olsun. Altıeylül'de Plevne'deyiz. Kısa sürede aşırı yağış olmasından dolayı, yoğun bir yağmura maruz kaldık. Hiç bir logar taşımadı. Hava döndü. Su biriken yerlerde çalışıyoruz. Şiddetli bir yağmur oldu alt yapıdaki yüklenmeden dolayı asfalt zarar gördü. Geçmiş olsun" dedi.