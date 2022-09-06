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BALIKESİR - Ahırdaki saman balyalarının içinden uyuşturucu çıktı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli M.D'nin adresine operasyon düzenledi.

Ekipler, ahırda saman balyalarının içine gizlenmiş plastik kutuda 995 gram esrarın yanı sıra bahçede ekili 32 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve suçtan kazanıldığı tahmin edilen 1800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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