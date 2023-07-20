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Balıkesir Gönen'de Telekom Panosunda Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde sıcak havalardan dolayı telekom panosunda çıkan yangın çevredeki vatandaşları korkuttu. Gönen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi sıcak havalardan kaynaklanıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sıcaklardan dolayı telekon panosunda aniden çıkan yangın çevredeki vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Gönen merkez Otogar karşısında bulunan telekom'a ait olduğu öğrenilen pano'da aniden dumanlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gönen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek çıkan yangın söndürüldü. Telekom ekipleri hasarı tespit etmek üzere panoda inceleme yaptı. Yangının çıkış sebebi sıcak havalardan dolayı olduğu düşünülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir İtfaiye Telekom Güncel Haberler

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