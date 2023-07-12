Balıkesir'de Yerli ve Milli Çeşitlerin Hasadı Gerçekleştirildi

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında Sındırgı ilçesinde ekimi yapılan yerli ve milli çeşitlerin hasadı gerçekleştirildi. Toplamda 8 ürün ve 18 çeşitte yaklaşık bin 626 dekar alanda yetiştirilen demonstrasyon ürün çalışmalarında hasat gerçekleştirildi. Yerli tohum ile verimdeki artış da çiftçileri memnun etti.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında Sındırgı ilçesinde ekimi yapılan yerli ve milli çeşitlerin hasadı gerçekleştirildi.

8 çeşit buğday, 2 çeşit arpa, 2 çeşit İtalyan çimi, kanola, yağlık ayçiçeği, 2 çeşit kuru fasulye, Macar fiği ve silajlık sorgum olmak üzere toplamda 8 ürün ve 18 çeşitte yaklaşık bin 626 dekar alanda yetiştirilen demonstrasyon ürün çalışmalarında hasat gerçekleştiriliyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sındırgı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtımı yapılan 12 ürün 39 kırsal mahallede üretildi. Yerli tohum ile verimdeki artış da çiftçinin yüzünü güldürdü.

Gölcük Mahallesi'ndeki hasat töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, hem daha yüksek verim elde edebilmek ve hastalıklara daha dayanıklı cinsleri bu bölgedeki ürün deseniyle değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kayra çeşidi buğdayın dekar başına 910 kilogram verim verdiğini belirten Alkan, "Bu hakikaten çok güzel. Özellikle bu sene yağışların fazla olması ve nem oranının yüksek olmasından dolayı buğday ve arpada pas hastalığı çok fazla görüldü. Bizim bu yeni çeşitlerimizde bu daha az oranda gözüktü. Özellikle yatma bakımından baktığınız zaman daha dik ve doluluk oranı çok yüksek oldu. Çiftçilerimiz adına çok mutlu, sevindirici olarak geri dönüşler oldu." dedi.

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay da ilçede tüm ürünlerde verimi artırmak ve yükseltmek amacıyla projeler yaptıklarını vurgulayarak, "Bugün itibariyle 89 çiftçimize bu sertifikalı tohumlar verildi ve bugün de buğday üretiminde önemli bir verim aldığını görmekteyiz. Bu bakımdan inşallah ilçemizde üretimi daha ileri taşımak ve örnek olması açısından da bu üretimlerin ve deneme sahalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu projelerimize devam edeceğiz. Bu güzel projelere vatandaşlarımızın da katılması çok kıymetli olacaktır. İnşallah tüm köylerimize sertifikalı ve rekoltenin yüksek olacağı ürünlere paylaşmak adına da yayılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Hatırnaz, Sındırgı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Esin Adagideli, Sındırgı Süt Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Gökçe, Gölcük Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Ümit Girgin ve üreticiler katıldı.