Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Motokurye Üniversite Öğrencisi Bıçaklı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi, pizza götürdüğü evin bulunduğu sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan ve babası gözaltına alındı.

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi, pizza götürdüğü evin bulunduğu sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda müşteriye siparişini teslim eden üniversiteli Ata Emre Akman'a (20), motosiklete bineceği sırada E.Ö. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle sustalı bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi olan ve ailesi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan gencin cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Alkollü olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan E.Ö. ile onu sakladığı belirlenen babası O.Ö, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Altıeylül ilçesi Hacı İlbey Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtilen katil zanlısı E.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkaran üniversite öğrencimizin hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Hukuk Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Bakmadan Geçme

11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! 11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek! Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? #128165 Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? NASA'dan uyarı geldi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 11-12 MAYIS | Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 11 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 11 Mayıs Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün hava yağmurlu mu? 11-12 Mayıs hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Resmi Gazete bugün (11 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title