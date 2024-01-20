Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de maden ocağından hafriyat taşıyan kamyon devrildi, bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde maden ocağından hafriyat taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kamyonun devrilmesiyle yol ulaşıma kapandı, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol temizlendikten sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde maden ocağından hafriyat taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Ekrem Dağ (51) idaresindeki 43 ABS 510 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Yaylabayır- Yüreğil grup yolu ilçe merkezi girişindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralı sürücü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın kaldırılması ve Sındırgı Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yaylabayır Balıkesir Yüreğil Ulaşım Güvenlik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu? Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor? 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak: Bu hafta BİM'de neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 20 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Zeytinburnu adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title