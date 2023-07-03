Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 75 dönüm buğday tarlası kül oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Balıkesir'de 75 dönüm buğday tarlası yandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 75 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Balıklıdere Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple 5 şahsa ait toplam 75 dönüm buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangının başlaması ile vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın rüzgarın etkisi ile zorlukla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.