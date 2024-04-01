Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP'li Ahmet Akın'a başarılar diledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye başkanlığını kazanan CHP'li AHmet Akın'a başarılar diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesindeki toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, halkın sandıkta verdiği karara saygı duyduklarını söyledi.

İştirakleriyle kar eden sorunsuz ve namuslu bir belediye devrettiklerinin belirten Yılmaz, yeni dönemde seçilen CHP'li Ahmet Akın'a başarılar diledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ahmet Akın'ın güzel bir sonuç alarak seçimi kazandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"20 ilçeden 15'ini CHP, 1'ini İYİ Parti ve 4'ünü de AK Parti almıştır. Kazanan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Şundan emin olun güzel işler yapmış, altyapısını oluşturmuş 5 yıldır alın teri, akıl teri verilmiş belediyemizi namusuyla devralan arkadaşlara teslim edeceğiz. Bu bir demokratik seçim yarışıydı. Güzel bir kampanya dönemi geçti. Balıkesir ve tüm Türkiye için yerel seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun."

Yılmaz, toplantının ardından basın mensuplarıyla tek tek vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.