Bakü'de Haydar Aliyev'in anısına "Büyük Lider" uluslararası konferansı düzenlendi

Bakü'de Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in anısına "Büyük Lider" uluslararası konferansı düzenlendi.

İMZA İctimai Birliğinin düzenlediği konferansa Türkiye, Rusya, Fransa, İtalya, ABD, Gürcistan, Pakistan ve Almanya'dan siyasetçiler, devlet adamları ve diplomatlar katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirilmesi ve Haydar Aliyev için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İMZA İctimai Birliği Türkiye Temsilcisi ve eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Türk dünyasının dahi evlatlarından Haydar Aliyev'in modern Azerbaycan'ın kurucusu olduğunu söyledi.

Kılıç, Azerbaycan'ın Haydar Aliyev'in fikirleri üzerine kurulduğunu ve onun siyasetinin bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından devam ettirildiğini belirtti.

Haydar Aliyev'in Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan Kılıç, "'Bir millet iki devlet' sözü, halklarımız için slogan oldu. Türk devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi için de büyük çaba harcadı. Türk devletlerinin birliğini ve Karabağ'ın özgürlüğünü arzu ediyordu. Türk Devleti Teşkilatı kuruldu ve Karabağ işgalden kurtarıldı. Böylece arzusu hayata geçti." dedi.

"Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Türkiye ve Azerbaycan birbirine sıkı sıkıya bağlandı"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da çevrim içi katıldığı konferansta Haydar Aliyev'in Mustafa Kemal Atatürk aşığı olduğunu söyledi.

Ayrım, Haydar Aliyev'in merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le çok iyi dost olduğunu hatırlatarak, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Türkiye ve Azerbaycan birbirine sıkı sıkıya bağlandı. Sonrasında Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev'in önderliğinde çok sayıda proje yapıldı. Her şeyden önemlisi, bugün Haydar Aliyev'in mezarında rahat uyumasını temin eden, 44 günlük savaşta Azerbaycan'ın 30 yıldır hasret duyduğu toprakları geri aldılar." şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı Milletvekili Cavanşir Feyziyev, Haydar Aliyev'in "olmak ya da olmamak" ikilemi yaşayan Azerbaycan'ın başına geçerek ülkeyi kurtarma misyonunu omuzladığını ve bu misyonu onurla hayata geçirdiğini belirtti.

Feyziyev, "Çağdaş Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev, Türk dünyasının büyük evlatlarından biri olarak her zaman saygıyla anılacak ve unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Milletvekili Anar İskenderov da "Haydar Aliyev, hem tarih yarattı hem de kendisiyle ilgili her gün tarih yazılıyor. Haydar Aliyev, Azerbaycan halkını birleştiren liderdir. Politikaları bugün de İlham Aliyev tarafından yürütülüyor." diye konuştu.