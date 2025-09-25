Bakan Uraloğlu: İstanbul'un ulaşım ve haberleşme altyapısına 1,6 trilyon liralık yatırım yaptık

Ak Parti Adalar İlçe Başkanlığını Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, " Türkiye, bugün tarihi bir dönüşümün içinde. 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla, yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere önemli bir eşikteyiz. Maalesef terör, ülkemize 2 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkardı. Bu sanayiye, üretime, refaha dönüşseydi, milletimize dağılsaydı bugün çok daha başka bir Türkiye olurdu. Ama artık bu karanlık defteri kapatıyoruz. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları, artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda bugün petrol üretiyoruz, milli yatırımlarımız yükseliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Adalar'a gitti. Yar ailesine hasta ziyaretinde bulunan Bakan Uraloğlu, daha sonra esnafların dükkanlarını gezerek sohbet etti. Bakan Uraloğlu, ziyaretlerin ardından AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katıldı.

'YAPARSA AK PARTİ YAPAR'

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında, medeniyetlerin buluşma noktası, tarih ve doğanın kucaklaştığı, İstanbul'un incisi Adalar'da sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, milletimizin her bir ferdine dokunmayı, sesini duymayı, taleplerini dinlemeyi görev biliyoruz. Milletimizin aziz gönlüne nakşedilmiş bir sloganımız var: Yaparsa AK Parti yapar. Bu, milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği, inandığı bir gerçektir. Bu yıl 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' temasıyla saha çalışmalarımızı yürütürken, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, güçlü bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "2002'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle yola çıktık. Vesayetin zincirlerini kırdık çok şükür. Yol, köprü, havalimanı, hastane, okul, üniversite, fabrika gibi dev eserler inşa etmekle yetinmedik; milletimizin hayallerine korkusuzca koşacağı bir Türkiye'yi inşa ettik. Bugün Türkiye, masada ve sahada sözü dinlenen, bileği bükülemeyen bir ülkedir. Cumhurbaşkanımızın "Dünya beşten büyüktürö haykırışıyla küresel adaletsizliklere meydan okuyoruz. Türkiye, mazlumların sesi, insanlığın umudu oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşması hepimizi gururlandırdı. Bütün dünyaya mazlumların gür sesi olarak haykırdı. Allah ondan razı olsun. Binlerce Filistinli kardeşimizin katledildiği zulmü dünyaya karşı, Türkiye olarak duyurduk, dimdik ayaktayız. Diplomasi masasında, sahada, insani yardımlarla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

' TUNCELİ'DE 9,1 MİLYAR LİRA YATIRIM BEDELİNE SAHİP 3 KARAYOLU PROJESİNİN AÇILIŞINI YAPTIK'

Bakan Uraloğlu, "Türkiye, bugün tarihi bir dönüşümün içinde. 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla, yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere önemli bir eşikteyiz. Maalesef terör, ülkemize 2 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkardı. Bu sanayiye, üretime, refaha dönüşseydi, milletimize dağılsaydı bugün çok daha başka bir Türkiye olurdu. Ama artık bu karanlık defteri kapatıyoruz. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda bugün petrol üretiyoruz, milli yatırımlarımız yükseliyor. Mesela bakın geçtiğimiz günlerde 9,1 milyar lira yatırım bedeline sahip 3 karayolu projesinin açılışını Tunceli'de yaptık. Terörün gölgesinin kalktıkça, Tunceli'ye yerli ve yabancı turist akını başladığını gördük. Bir zamanlar terörün kol gezdiği Tunceli dağlarında, bugün huzurun ve barışın hakimiyetini görmek bizleri elbette mutlu etmiştir. Özetle anlatmak istediğim terörsüz bir Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine, milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Bu dönüşümü taçlandırmak için de millet iradesini merkeze alan, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacımız var. Vesayetten arınmış, milletimizin ortak değerlerini yansıtan yeni bir anayasa, Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olacaktır" dedi.

'BAYRAMPAŞA BELEDİYESİNDE 19 OYLA AK PARTİ ADAYI KAZANMIŞTI, ANCAK BU İPTAL EDİLDİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Muhalefetin tutarsızlıkları ve verdiği sözlerin arkasında durmaması da hepimizin malumu. Sözlerinde durmadıkları gibi birbirlerini yiyorlar, birbirlerini ihbar ediyorlar, birbirleriyle kavga ediyorlar. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları, milletimizin vicdanında çoktan yargılandı. Son olarak Bayrampaşa'da yaşananları hepimiz gördük. Görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın yerine yapılan seçimde, AK Parti'nin oylarında bir harf eksik veya altına çizgi konmuş gibi bahanelerle oylarımız sayılmadı. İlk sonuçlarda 19 oyla AK Parti adayı kazanmıştı, ancak bu iptal edildi. Bu süreç, hukuka taşınacak bir meseledir elbette. Çünkü adil ve adaletli bir seçim olmadığına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL HAVALİMANI GÜNLÜK 1624 UÇUŞ İLE AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU'

Bakan Uraloğlu, "Biz, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeleri birer birer hayata geçirdik. İstanbul'un ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 1,6 trilyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdik. 350 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 795 kilometreye, sıcak kaplama yol uzunluğunu 357 kilometreden 799 kilometreye çıkardık. 183 kilometre olan otoyol uzunluğunu 424 kilometreye yükselttik. İstanbul'un ulusal demiryolu ağını 199 kilometreden 402 kilometreye ulaştırdık. İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattımızdan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara- İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. İstanbul'u bir baştan diğer başa Marmaray, Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı, Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metroları ve İstanbul Havalimanı -Arnavutköy Kesimi ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı gibi modern metro ağlarıyla donattık. Şu anda da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. Böylece, yapımı devam edenleri de tamamladığımızda inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu 188,3 kilometreye ulaşacak. Yine, 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile İstanbul havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştü. Her yıl Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında zirvelerde olan İstanbul Havalimanımız başarısını her geçen gün de sürdürüyor. Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının 12 Eylül tarihli Raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük 1.624 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul'un güzel siluetini gölgeleyen Çamlıca tepesindeki 33 dağınık demir yığınını kaldırarak yerine dünyada bir ilk olan aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'ni inşa ettik" ifadelerini kullandı.

'YARIN YAPILACAK OLAN TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARININ FİNALİ İLERİ TARİHE ERTELENDİ'

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın finalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın Haliç'te yapılmasını planladıklarını aktaran Uraloğlu, ABD'deki programlardan dolayı buluşmanın ileri tarihe ertelendiğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın finalini, Cumhurbaşkanımız yarın Haliç'te yapmayı planlamıştık ancak Cumhurbaşkanımızın Amerika'daki programından dolayı bu biraz ileri tarihe ertelendi inşallah kısa zamanda yapılacak. Bu buluşma, milletimizin birliği ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun taçlanması olacak. Türkiye Yüzyılı, sadece büyük şehirlerin değil, Adalar gibi eşsiz güzelliklere sahip her bir köşemizin kalkındığı bir çağın adıdır. Adalar'ın her bir sokağında, her bir sahilinde, her bir yüreğinde bu bağı kurmak için çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımız, AK Parti'mizin kılcal damarları gibi, milletimizin her bir ferdine dokunuyor, sesini duyuyor, taleplerini çözüme kavuşturuyor. Birlikte, omuz omuza, Adalar'ı, İstanbul'u ve Türkiye'yi daha güçlü, refah dolu bir geleceğe taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın Adalar'ımıza, İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.