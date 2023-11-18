Bakan Şimşek: " Şahinbey'e yetişmek için çok çalışmamız gerekiyor"

Bakan Şimşek, Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri ışık görme törenine katıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:

"Tırnaklarımızla kazıyarak, iğneyle kuyu kazarak tünellerimizin kazı işlemini tamamladık"

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan Şahinbey 100. Yıl Tünelleri Işık Görme Töreni'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şahinbey'in mali durumu muhtemelen Türkiye'nin mali durumundan çok çok daha iyi. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan, Gaziantep'te ilk, Türkiye'de ise şehir merkezlerindeki sayılı tüneller arasında yer alan Şahinbey 100. Yıl Tünelleri için ışık görme töreni düzenlendi. Tamamlandığında şehrin kuzey-güney aksında yeni bir hat oluşturarak yarım saatlik yolu 1 dakikaya indirecek olan tünellerin ışık görme törenine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şahinbey Belediyesi'nin güçlü mali durumuna vurgu yaparak, "Bu anlamlı tören dolayısıyla Gaziantep'te bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Burada muhteşem bir eser yapılmış. Geçmişte 10-15 yılda bitirilemeyen tünelleri Şahinbey Belediyesi 8-9 ayda tamamlayabiliyor. Gerçekten muhteşem bir eser. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyorum. Şahinbey'in mali durumu muhtemelen Türkiye'nin mali durumundan çok çok daha iyi. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Gaziantep belediyeleri hükümetlerle yarışır derecede hizmetler yapıyor. Az önce 40 bin çiftçiye mazot dağıtımı yaptık. Şimdi tünel açılışı yapıyoruz. Bunlar hakikaten çok çok büyük yatırımlar. Biz bu başarılarla gurur duyuyoruz. Emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu başta olmak üzere tüm çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Şahinbey Belediyesi'nin çok önemli bir yatırıma imza attığını ifade etti.

"Tırnaklarımızla kazıyarak, iğneyle kuyu kazarak tünellerimizin kazı işlemini tamamladık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise çok zorlu ama çok önemli bir hizmette ışık görme töreni yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Biz gece gündüz demeden tünellerimizi açmak için çalıştık. Bu tünelleri çok az patlatma yaparak hatta çoğu zaman hiç yapamayarak açtık. Yani adeta tırnaklarımızla kazıyarak ya da iğne ile kuyu kazarak 2,5 kilometre uzunluğundaki tünellerimizin kazı işlemini tamamladık. Buradan tam 30 bin kamyon hafriyat çıkardık. Bütün engelleri aşarak çok şükür kazı işlemlerimizi bugün itibariyle tamamlamış olduk ve ışık görme törenimizi yaptık. Betonlama çalışmalarımız ise devam ediyor. İnşallah Ocak ayı sonu ya da en geç Şubat ayı başı gibi tünellerimizi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tünellere son darbe vurularak kazı işlemleri bitirildi. Yapımı yakın zamanda tamamlanacak olan sol tüpü bin 250 metre, sağ tüpte bin 250 metre olmak üzere toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri birinci sınıf karayolu tüneli standartlarında 2 x 2 şerit sayısı, 3,5 m şerit genişliğinde olacak. Tüneller şehrin transit trafiğine hizmet edecek olup, şehir içi bulvarları ve nüfusu yoğun olan mahallelere ulaşım erişimini daha kolay hale getirecek.

Programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.