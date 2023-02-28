Bakan Özer, Doğanşehir'de kurulan konteyner kentteki eğitim alanlarını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentlerdeki eğitim alanlarında öğrenci, öğretmen ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentlerdeki eğitim alanlarında öğrenci, öğretmen ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak öğrencilerin LGS ve YKS hazırlık sürecine destek amacıyla hazırlanan "DYK noktaları"nı ziyaret eden Özer, burada deprem bölgesindeki öğrencilere her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Doğanşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezi'nde yetişkin kursiyerlerle görüşen Özer, konteyner kentteki ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle de buluştu.

Öğrencilere, "Sizler iyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Her geçen gün daha iyi olabilmek için çalışacağız." diye seslenen Özer, kendisine işaret diliyle sevgisini ifade eden öğrenciye işaret diliyle "Ben de seni seviyorum." yanıtını verdi.

Bakan Özer çocukların yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak için gece gündüz çalışan öğretmenlere de şükranlarını sundu.

Ayrıca, öğrenci etkinlik çadırı, öğrenci, öğretmen destek sistemi merkezi olarak kurulan konteyner ve açık öğretim danışma biriminde incelemelerde bulunan Özer, buradan Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne geçti.

Özer, hastanenin ana sınıfındaki çocuklarla sohbet etti, hastane yetkililerinden çalışmalara ve çocukların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.