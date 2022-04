BAKAN MUŞ, MERSİN'DE

MERSİN (DHA) - Bir dizi toplantı ve ziyaret için Mersin'e gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş ve ekonomi dünyasının temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi. Bakan Muş, daha sonra Toroslar Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Mersin Milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

Burada konuşan Bakan Muş, dünyanın önemli gelişmelerden geçtiğini belirterek, 'Ülkemiz de dünya ekonomisiyle entegre olmuş, dünyanın önde gelen güçlü ülkelerinden. Dolayısıyla dünyada cereyan eden gelişmeler olumlu seyrediyorsa bizi de olumlu etkiliyor, olumsuz seyrediyorsa bize de etkileri oluyor. Tüm dünyanın yaptığı gibi 2 yıl boyunca tüm ülke olarak pandemiyle mücadele ettik. 2 senenin sonunda bu tam geride kaldı, akabinde ülkemizin kuzeyinde Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz patlak verdi. Tüm dünyada bu krizin etkileri hissediliyor. Dünya 1970 yılından beri en yüksek küresel enflasyonu yaşıyor. 1970-2022, bu aradaki en yüksek enflasyon bu yıl yaşanıyor dünyada. Dolayısıyla ülkemizde de buna benzer bir tablo yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ekonomik yapısının geliştiğini kaydeden Bakan Muş, "Ekonomik yapımız, ticari hareketlilik, üretim kabiliyetimiz ve kapasitemiz her geçen gün gelişiyor. Türkiye'nin ihracatı, dış ticareti, ekonomik aktivitesi, bunun yoğunluğu her geçen gün artıyor. Şunu takdir edersiniz ki dünyayla bu kadar entegre olmuş bir ekonominin ister istemez emtia fiyatlarının, girdi maliyetlerinin yükseldiği, enerji fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir tabloda bunlardan etkilenmemesi mümkün değil. Şu an yaşadığımız fiyatlardaki bu dalgalanmalar, emtiadaki ve enerjideki bu aşırı oynaklıklardan kaynaklı bir sonuç. Bu ilelebet devam edecek bir süreç değil. Elbette bu fiyatlar enerjideki, emtiadaki girdi maliyetleri üzerindeki bu fiyatlar mutlaka gevşeyecektir ve şu an yaşadığımız bu süreç de sürmeyerek bir neticeye ulaşacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bununla alakalı çeşitli çalışmalar yapılıyor, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemize güvenelim değerli dostlar. Türkiye'nin geleceği parlaktır, güçlüdür. Dünyada gelişen, büyüyen ülkeler içerisinde baktığınız zaman da en hızlı büyüyen ülkelerin başında ülkemiz geliyor. Geçen sene yaklaşık yüzde 11'lik bir büyümeyle kapattık yılı. Tüm bu kriterler, göstergeler aslında Türkiye'nin doğru yolda olduğunu, ileriye dönük ümit vaad eden bir ülke olduğunu gösteriyor. Zorluklar var, zorlukları aşmak bizim görevimiz. Bunların da üstesinden geleceğiz? diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz daha sonra, Bakan Muş'a Orhun Yazıtları'nın minyatür figürünü hediye etti.

