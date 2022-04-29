BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ

ULA, MUĞLA (DHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ula ilçesindeki programının ardından Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi'nde, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye indikleri sırada, metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 2'si kardeş 4 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Kurum, taziye ziyaretinin ardından Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençler ile bir araya geldi. Gençler ile sohbet ettikten sonra basketbol oynayan Bakan Kurum, Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel