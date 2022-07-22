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Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyareti BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te gerçekleştirilen projeleri inceleyerek, esnaf ziyaretinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyareti BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te gerçekleştirilen projeleri inceleyerek, esnaf ziyaretinde bulundu.

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Bitlis Güncel Haberler

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