Bakan Kasapoğlu: "2022 yılı Türkiye için başarılarla dolu bir yıl" Güncel Haberler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ile spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit'in 42 Maslak AVM ESA Arena'daki açılış programı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ile spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit'in 42 Maslak AVM ESA Arena'daki açılış programı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Kasapoğlu Spor Güncel Haberler

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