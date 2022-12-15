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Bakan Kasapoğlu: "2022 yılı Türkiye için başarılarla dolu bir yıl"

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ile spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit'in 42 Maslak AVM ESA Arena'daki açılış programı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ile spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit'in 42 Maslak AVM ESA Arena'daki açılış programı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Kasapoğlu Spor Güncel Haberler

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