BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AKDENİZ İLE İÇ ANADOLU'YU BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Eğiste Hadimi Viyadüğü'müz, ülkemizin ulaşım alanında yapımı devam eden en önemli projelerinden biridir. Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsünü inşa ederek Toroslar'a adeta bir mühür vuruyoruz. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni kesintisiz şekilde birbirine bağlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yapımı devam eden Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü incelemek üzerine helikopterle Konya'nın Hadim ilçesine geldi. İlk olarak Hz. Hadimi Camii'nde cuma namazı kılan Bakan Karaismailoğlu, Hadim Belediye Başkanlığı, AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti ardından da Eğiste Hadimi Viyadüğü şantiye alanına geçip, incelemelerde bulundu. Yatırımların, toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşları olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Şu an inşa çalışmalarını yerinde incelediğimiz Eğiste Hadimi Viyadüğü'müz ülkemizin ulaşım alanında yapımı devam eden en önemli projelerinden biridir. Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsünü inşa ederek Toroslar'a adeta bir mühür vuruyoruz. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni kesintisiz şekilde birbirine bağlıyoruz. Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu üzerinde inşa ettiğimiz bu viyadüğümüz; ülkemizin en yüksek ayak yüksekliğine sahip olmasının yanı sıra yine ülkemizin en uzun dengeli konsol köprüsü olarak da tarihe geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak" diye konuştu.

TÜRKİYENİN EN UZUN VİYADÜĞÜ

Viyadük hakkında teknik bilgiler de veren Karaismailoğlu, "Proje kapsamında 1372 metre uzunluğunda, 166 metre yüksekliğinde, 27 metre genişliğinde, 9 açıklıklı, dengeli konsol tipinde çift viyadük; Türkiye'nin en uzun ve en yüksek dengeli konsollu köprüsünü inşa ediyoruz. Yapım çalışmaları kapsamında kenar ayaklar ve orta ayaklarda temel ve elevasyon imalatlarıyla sol eksende üstyapı imalatlarının tamamını bitirdik. Sağ eksende ise üstyapıda 852 metre ilerleme gerçekleştirdik. Toplamda sağ ve sol köprüde 2 bin 224 metre üstyapı ilerlemesine ulaşılarak; projede yüzde 72 gerçekleşme sağladık. Geri kalan 520 metre üstyapı imalatını da bu yıl içinde tamamlamayı ve Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü Kasım 2022'de trafiğe açmayı planlıyoruz" dedi.

SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA KISALACAK

Bakan Karaismailoğlu, seyahat süresinin 20 dakika kısalacağını belirterek, "Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Bunun yanı sıra Türkiye'nin kuzey ve güney aksının en önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zaman ve seyahat konforu en üst seviyeye çıkacaktır. Dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi geçişindeki ulaşım rahatlayarak, bu bölge artık sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkarak trafik, can ve mal güvenliği en üst seviyeye yükselecektir. Üç kıtanın ortasında bir köprü konumunda olan ülkemizin stratejik konumunun gereği olarak tüm ulaşım sistemlerimizi önce birbirlerine sonra da dünyaya entegre ediyoruz. Yeni planlamalarımızı da buna uygun şekilde hazırlıyoruz. Geçit vermeyen dağları tünellerle vadileri köprüler, viyadüklerle aşıyoruz" diye konuştu.

TÜNEL SAYISI 466'YA ÇIKTI

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'deki tünel sayısının 466'ya yükseldiğini dile getirerek, "2003 öncesi 83 adet olan tünel sayımızı 466'ya, sadece 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunu da yüzde 1202 artırarak toplam 651 kilometreye çıkardık. 3 bin 617 adet köprü ve viyadük inşa ederek köprü ve viyadük uzunluğumuzu 727 kilometreye ulaştırdık. Yarın birlikte açacağımız Phaselis Tüneli'miz de AK Parti hükumetinin önemli eserlerinden biri olacak. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike bölünmüş yol hattı üzerindeki tünelimiz sayesinde; yol güzergahı 2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika kısalacak. Yine ekonomimize ve milletimize kazandıracağız. Yollarımızı inşa ederken yürüttüğümüz politikalar ve faaliyetlerle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Kısa süre içinde açılışını yaptığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, Tokat Havalimanı, Malatya çevre yolu gibi eserlerle bu gelişime taze kan pompalamaya devam ediyoruz. Yollarımızı inşa ederken yürüttüğümüz politikalar ve faaliyetlerle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik" dedi.