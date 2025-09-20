Bakan Kacır ve AA Genel Müdürü Karagöz TEKNOFEST'te Grafik Standını İnceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından TEKNOFEST kapsamında hayata geçirilen etkinlik noktası "Alan"ı ziyaret ederek AA grafik standında incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda AA Genel Müdürü Karagöz ile Bakan Kacır, KÜME tarafından TEKNOFEST kapsamında hayata geçirilen ve içerisinde AA'nın Grafik ve Podcast Haberleri müdürlüklerinin stantlarının da yer aldığı etkinlik noktası "Alan"ı gezdi.

Karagöz, AA'nın grafik standında incelemelerde bulunan Bakan Kacır'a, servisin sunduğu hizmetleri anlattı.

AA'nın ürettiği grafiklerin, dünya çapında haberlerde kullanıldığını belirten Karagöz, "Biz haber, fotoğraf, infografik ve motion grafik ihraç ediyoruz. Dünyanın neresinde bir olay olsa özellikle savaş dönemlerinde uluslararası medya, AA grafiklerini kullanıyor. ABD'de bir olay olduğunda ABD medyası olayın şokunu yaşarken biz İstanbul'da AA'nın uluslararası ofisinde dünyaya olayı infografikle anlatıyoruz. O esnada CNN, FOX News, BBC bizden içerik bularak bunu kullanıyor. Bütün dünya medyasını infografikleriyle domine eden bir AA var. Bizim küresel rekabetteki en güçlü kasımız, infografikler." diye konuştu.

"AA'nın misyonu her geçen gün artıyor"

AA Grafik ekibinin aynı zamanda tasarımcı olduğunun altını çizen Karagöz, haber metnini tasarlayarak infografik üretmenin bir sanatsal aktivite olduğunu dile getirdi.

Karagöz, bu nedenle infografik servisine "haberin estetiği" dediklerini ifade ederek "İnfografik servisimiz sürekli kendisini geliştirerek dünyada bu alanda öncü statüde." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Suriye'nin özgürleştirilmesi ve Afrika'nın çatışma bölgelerinden habercilikte, AA'nın birincil kaynak olduğunu vurgulayan Karagöz, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Batılı haber ajanslarının özellikle Rusya tarafında habercilik faaliyetleri kısıtlanıyor. AA ise Türkiye'nin izlediği dengeli politikadan dolayı hem Ukrayna'da hem Rusya'da haber faaliyetleri yapabiliyor. Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmada da çok etkiniz. 7 Ekim'den (2023) bu yana dünyaya 250 binden fazla içerik servis ettik, tüm dünya Gazze'deki soykırımı AA haberleri, fotoğrafları, videoları, infografikleri ve motion grafikleriyle duydu. Bu açıdan AA'nın misyonu her geçen gün artıyor."

"Burada öne geçmek gelecekte rekabette hep öncü olmak demek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır da artık insanların uzun haberler okumak yerine görsellerle haberleri takip ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada öne geçmek, gelecekte rekabette hep öncü olmak demek. AA'nın infografiklerinin bütün dünyada bu kadar kullanıldığını ben bugün öğrenmiş oldum. Bütün ekibi tebrik ediyorum. Türkiye'nin öncü olduğu alanlarda AA'nın avantajı çok fazla. Havacılık, savunma sanayisi, uzay son dönemde Türkiye'nin atak yaptığı alanlar. Eminim bu konulardaki tasarımlar da bütün dünyaya yayılıyor ve bütün dünya bunlarla olanı biteni takip ediyor. Çok kutluyorum."