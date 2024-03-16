Atatürk Havalimanı Terminali, Terminal İstanbul projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı terminalini "Terminal İstanbul" projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getireceklerini söyledi.

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi Tanıtım Töreni'nde, uzun yıllar İstanbul'un ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Atatürk Havalimanı'nda tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettiklerini kaydetti.

Atatürk Havalimanı'nın şimdi de İstanbul'u dünya çapında girişimcilik ve inovasyon merkezi haline getirecek mükemmel bir projeye ev sahipliği yapacağını dile getiren Kacır, " Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki en iddialı projesi Terminal İstanbul'un girişimcilerimiz, yatırımcılarımız, gençlerimiz, üniversitelerimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Teknolojideki hızlı gelişimin ve dijital dönüşümün baş döndürücü etkisiyle girişimcilik ekosisteminin dünyada değişime öncülük ettiğine dikkati çeken Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda teknoloji girişimciliğinin ekonomide hep birlikte yazılacak yeni başarı hikayesinde ana aktör olduğuna inandıklarını söyledi.

"İşte Türkiye'ye özgü 'garaj modeli' budur"

Son 22 yılda hep birlikte sıfırdan inşa edilen teknoloji girişimciliği ekosisteminin, gelecek adına umut kaynağı olduğunu vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Teknoparklarımızın sayısını 2'den 101'e, teknoparklarımızda AR-GE ve inovasyon yapan girişimlerin sayısını 56'dan 10 binin üzerine çıkardık. Daha önce uygulaması olmayan AR-GE ve tasarım merkezlerimizin sayısı bin 600'ü aştı. TÜBİTAK Bigg programıyla 2 bin 293 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladık. 60'tan fazla hızlandırıcı ve 80'den fazla kuluçka merkezi ile tohum aşamasındaki girişimlerin serpilmesi için uygun bir iklim oluşturduk. 2018'den bu yana paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca genci teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık, binlerce teknoloji girişimin doğmasına şahitlik ettik.

İşte Türkiye'ye özgü 'garaj modeli' budur. Sadece ağzında altın kaşıkla doğanların değil, toplumun tüm kesimlerinin teknoloji geliştirme ve dünyayı değiştirme iddiası taşıyabilmesi, girişimciler için doğuştan sahip olunan varlık ve imkanlardan daha çok; alın teriyle, akıl teriyle elde edilen kazanımların hızlandırıcı olabilmesi Türkiye'nin teknoparklarıyla, AR-GE merkezleriyle, TEKNOFEST'lerle dünyaya sunduğu girişimcilik modelinin özüdür."

"Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi bir çekim merkezine dönüşüyor"

Kurdukları ekosistem ve altyapı sayesinde salgından bu yana teknoloji girişimciliğinin Türkiye'de altın çağını yaşadığını dile getiren Kacır, 2019'a kadar henüz unicornu olmayan bir ülke iken, bugün Türkiye'nin 6'sına bakanlık olarak destek verdikleri "milyar dolar değeri" aşan 7 unicorn, yani 7 Turcorn'a sahip olduğunu anımsattı.

Geçen yıl tüm dünyada girişimlere yatırımların son beş yılın en düşük düzeyinde seyrederken Türkiye'de halen salgın öncesindekinin birkaç katı büyüklükte yatırım gerçekleştiğini anlatan Kacır, "Önceki 10 yılda 1 milyar dolar yatırım yapılan Türk teknoloji girişimleri, son 3 yılda 4 milyar dolara yakın yatırım aldı. Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi, bölgesel ve küresel düzeyde bir çekim merkezine dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"Şimdi, İstanbul için dünyaya söylenecek yeni sözler, dünyayla paylaşılacak yeni ve parlak fikirler var"

Bakan Kacır, İstanbul'un bir dünya şehri ve markası olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"7 Turcorn'umuzun da İstanbul'da doğmuş olması elbette bir tesadüf değil. Şimdi, İstanbul için yeni çağda yeni bir hedef, yeni bir ufuk var. Şimdi, İstanbul için dünyaya söylenecek yeni sözler, dünyayla paylaşılacak yeni ve parlak fikirler var. Hedefimiz 2030 yılına dek İstanbul'u girişimcilikte dünyanın ilk 20 merkezinden biri haline getirmek. Hedefimiz 2030'a dek 100 Turcorn'un, 100 bin teknoloji girişiminin bu ülkeden doğması, bu ülkede büyümesi, dünyaya açılması. Bunu başarabilecek potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezini hayata geçiriyoruz."

Buranın Türkiye'nin teknoloji geliştirme iddiasının bir üst lige taşındığı bir merkez olacağını belirten Kacır, "Nuri Demirağ'ın gök şenliklerinin hatıralarını, 'tam bağımsız Türkiye'nin festivali TEKNOFEST'lerin izlerini taşıyan bu adresi; girişimcilere ev sahipliği yapan bir teknoloji üssüne dönüştürüyoruz. Yeni girişimcilerin yetişeceği bir girişimci fabrikası inşa edeceğiz. 400 bin metrekarelik Atatürk Havalimanı Terminalini dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getireceğiz." dedi.

"Terminal İstanbul'dan sonra burayı görmeyen yatırımcı kalmayacak"

Terminal İstanbul hakkında bilgi veren Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Merkez bünyesinde, yaklaşık 210 bin metrekare alanda binlerce teknoloji firması ve girişimine hizmet edecek, her yıl onlarca etkinlik düzenleyecek kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük teknoparkını kuruyoruz. Bu yeni nesil teknoparkta; yenilikçi projelerin gerçekleşmesini sağlayacak; modern çalışma ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programları, ortak çalışma alanları, ortak prototipleme ve üretim merkezleri ile AR-GE laboratuvarları gibi yapılar bulunacak. Burası, küresel teknoloji şirketleri ve yatırım fonları ile girişimlerin buluşma noktası olacak.

Mobiliteden uzay teknolojilerine, savunma sanayiinden finans teknolojilerine, eş zamanlı 34 hızlandırma programında Terminal İstanbul paydaş kurumları girişimcilerimizle birlikte olacak."

Burayı ziyaret eden bir küresel yatırımcının, ilgi duyduğu yatırım başlıklarında yüzlerce girişimle buluşma şansına sahip olacağını anlatan Kacır, "Teknoparklarımız burada iş birlikleriyle ortak hızlandırma programları başlatacak, girişimcilerimiz aynı kulvarda oldukları yüzlerce girişimle deneyimlerini paylaşacak. Nasıl ki tarih boyunca İstanbul'a adım atmayan bir seyyah, bir yolcu pek kalmamışsa, Terminal İstanbul'dan sonra burayı görmeyen, burayı ziyaret etmeyen bir yatırımcı da kalmayacak." diye konuştu.

Yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacak Terminal İstanbul'da girişimciliğin sadece iş dünyasıyla değil aynı zamanda toplumla bağını güçlendirecek çalışmalar da yürüteceklerini kaydeden Kacır, özellikle gençlerin gelişimine katkı sağlayacak Deneyap teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri, yazılım okulları ve çocuk üniversitesinin bu merkezde yer alacağını söyledi.

TEKNOFEST takımlarının da burada kuracak atölyelerden, geliştirme altyapılarından ve terminal içinde ve apronda bulunacak test alanlarından yıl boyunca yararlanacağını aktaran Kacır, hemen yakınında yer alan Millet Bahçesi'yle bu merkezin, İstanbul'da yeni bir yaşam alanı olarak, bilim ve toplumun buluşma adresi olacağını ifade etti.

"Umuyorum ki İstanbul bu yeni vizyona sahip çıkacaktır"

Bugün atılan bu ilk adımda, bu heyecana ortak olan çok sayıda paydaş olduğuna dikkati çeken Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin temsilcileri, rektörlerimiz, teknopark yöneticilerimiz, iş insanlarımız, gençlerimiz, her birisinin isimlerini tek tek sayamadığım muhteşem başarılara imza atan girişimcilerimiz, yatırımcılarımız. Muazzam bir takımla yola çıkıyoruz. Burası adeta şampiyonlar ligi. Ortak bir hayali gerçeğe dönüştürme iradesini bizimle paylaşan, bu yolculukta bizimle birlikte olan, Türkiye'nin ve İstanbul'un geleceğine inanan tüm paydaşlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum."

"Umuyorum ki İstanbul bu yeni vizyona sahip çıkacaktır." diyen Kacır, şöyle konuştu:

"Kıymetli Murat Kurum ve Abdulkadir Uraloğlu bakanlarımızın paylaştığı İstanbul'u geleceğe taşıyacak projeleri, İstanbul'un her ilçesine, her mahallesine taşınacak dev bir ekosistemin ve dijital İstanbul vizyonunun müjdelerini dinledik. Terminal İstanbul bu projeleri taçlandıran bir merkez olacaktır. Terminal İstanbul, bu şehrin liderlik ruhunu yeniden canlandıracaktır. İstanbul, medeniyetimizin soluğunu, rüzgarını yeniden dünyayla buluşturacaktır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Kimseyi geride bırakmadan, Kimseyi ayırmadan, İstanbul için, Türkiye için alın teri döken, akıl teri döken herkesle birlikte olacağız. Ortak akılla hareket edecek, bu projeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Bir kez daha tüm paydaşlarımıza, bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."