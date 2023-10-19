KACIR, FAHRİ DOKTORA TÖRENİNE KATILDI

Antalya'ya BilimFest'in açılışı ve bir dizi ziyaret için gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 2023-2024 Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Töreni'ne katıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, akademisyenler ve öğrencilerin de katıldığı törende Bakan Kacır, Türkiye Yüzyılında Milli Teknoloji Hamlesi başlıklı sunum yaptı.Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edilebilmesinin yolculuğu olduğunu belirten Bakan Kacır, "2000'li yıllarda milli ve özgün sistemlerin geliştirilmesi öncelikli bir politika olarak tespit edildi. 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Bizim yanımızda olması gereken ülkeler bize çoğu zaman destek vermedi. Parasını verdiğimiz silahları, araçları bizimle paylaşmadılar. Hatta bazen o silahları mücadele ettiğimiz teröristlerin yanında gördük" dedi. 20 yıllık sürede büyük ilerleme kaydedildiğini de aktaran Bakan Kacır, "2 yıl önce sağlık alanında büyük bir örnek yaşadık. Dünya pandemi mücadelesiyle baş başa kaldı. Aynı yerde, bir arada olan ülkeler bile birbirlerine ihtiyaçları olan sağlık araçlarını vermez oldular. Dünya adeta kilitlendi. Gelişmiş ülkelerin çoğu solunum cihazını bile temin edemediği için vatandaşlarını ölüme terk etti" diye konuştu.

SIFIRDAN AR-GE ORDUSU

Türkiye'de 100 teknopark olduğunu, 9 bin 600 şirketin de bu alanlarda çalışmalar yaptığını ifade eden Bakan Kacır, "Sıfırdan bir AR-GE ordusu kurduk. Bilimsel yayınların sayısı 2006'larda 15 binlerdeyken şimdi 50 bine yükseldi. Böylece sanayimiz küresel düzeyde bir üretim üssü haline geldi. Onlarca yıl ektiğimiz tohumların meyvesini almaya başladık" dedi.Türkiye'nin imalat sanayide yıllık 225 milyar dolar ihracat yapabildiğini de kaydeden Bakan Fatih Kacır, Türk milletinin üretip rekabetçi şekilde dünyaya ihraç ettiğini kaydetti. Türkiye'nin ihracatın birçok alanında Avrupa birincisi olduğunu da ifade eden Kacır, "Bugün Türkiye insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi. 30'dan fazla ülkeye İHA ihraç etmeyi başardık. Havacılık devi değildi Türkiye. Bu nasıl mümkün oldu? 2000'li yıllarda bir fırsat penceresi açıldı Türkiye'nin önünde. Türkiye, bu defa kuvvetli bir siyasi iradenin kararlılığıyla kendi ürünlerini üretmeye başladı. 5-10 yıl içinde önemli bir teknoloji gücü oldu" dedi.

'İYİ Kİ TOGG BAŞLADI'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a ilişkin de konuştu. TOGG'la ilgili çalışmaların daha öncelerden başlaması gerektiğini ifade eden Bakan Kacır, şöyle konuştu: "2011 yılında keşke TOGG'u başlatsaydık. Geç de olsa 2018 yılında TOGG inisiyatifi başlatıldı. 2022 yılında fabrika bandından indi ve 2023 yılında TOGG yollarda. İyi ki TOGG başladı. Keşkelerimizin azaldığı bir dönemdeyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda TOGG benzeri başarı hikayelerine bu ülkenin evlatları imza atacak."Türkiye'nin uzay ve uydu çalışmalarına da ilişkin açıklama yapan Bakan Fatih Kacır şöyle konuştu: "Hem uydu hem de alt sistemlerini ihraç eden bir ülke haline geldik. İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı önümüzdeki yıl uzayla buluşturacağız. Daha güçlü hedeflerimiz var. 42 devlet, vatandaşını uzaya göndermiş bugüne kadar. Biz de bir vatandaşımızı uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. 13 bilimsel deneye imza atacak. Hem bilim literatürüne katkı sağlayacak hem de önümüzdeki yıllarda yapacağımız işlere ufuk açacak."

'BİZLER KUVVETLİ OLACAĞIZ Kİ UMUT BEKLEYENLERİN YÜZÜ GÜLECEK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin de konuştu. Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanı başta olmak üzere her alanda güçlü bir devlet olması gerektiğine vurgu yapan Kacır, "Biz o kadar kuvvetli olmak zorundayız ki bir zalim bir masuma kıymaya cesaret edemesin. Türkiye tarih boyunca bu duruşu ortaya koyabilmiştir. Türkiye hiçbir zaman zulmetmemiştir. Türk milleti dünyanın en şerefli milletidir. Bizler dünyanın en güçlü devletleri olduğumuz zamanlarda bile bir cana zulmetmedik. Bizler kuvvetli olacağız ki bizden umut bekleyenlerin yüzü gülecek" diye konuştu.

'FİLİSTİNLİLERİN ÇARESİZLİĞİ MİLLİ TEKNOLOJİNİN ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR'

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da Filistin'de yaşanan olaylarla ilgili İsrail'in insafsız abluka ile acımasız bir katliamla savaş hukukuna uymayan davranışlarda bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Özkan, "Orada sadece bebekler değil insanlık ölüyor. Soykırımın her evresini biliyoruz Yahudilere yapılan. Soykırımı bilen bir toplumun böyle bir soykırım yapması çok büyük bir garabet. Filistinlilerin çaresizliği milli teknolojinin önemini bir kere daha gösteriyor" diye konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a yönetim bilişim sistemleri dalında fahri doktora verildi.(DHA)