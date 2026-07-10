Bakan Kacır: Hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "NATO Zirvesi'nde de bir kez daha gördük ki bugün masada sözü dinlenen, sahada kabiliyetiyle fark oluşturan, dostlarına güven veren, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var" dedi.

Açılış törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzun Mehmet Camii'nde cuma namazını kıldı. Bakan Kacır, cami çıkışında 'Milli Teknoloji Hamlesi' yazılı aşure kazanından, beyaz önlüğünü takarak vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Bakan Kacır, daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen Zonguldak Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Son 23 yılda dünyada eşine az rastlanır büyük bir kalkınma hamlesine imza attıklarını belirten Bakan Kacır, "Sanayiden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda Türkiye'yi dünyada örnek bir konuma taşıdık. Artık savunma sanayiinde destan yazan, kendi otomobilini üreten, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüyen bir Türkiye var. Biliyorsunuz bu hafta ülkemiz NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi; dünya diplomasisinin kalbi iki gün boyunca başkentimizde attı. NATO Zirvesi'nde de bir kez daha gördük ki bugün masada sözü dinlenen, sahada kabiliyetiyle fark oluşturan, dostlarına güven veren, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var. Elbette bu tabloyu mümkün kılan; doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle aynı hedefe yürüyen, topyekun kalkınan bir Türkiye'dir. Ülkemizin tarihinde altın dönem olarak ifade edilebilecek son 23 yılda her bir şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirmek üzere tarihi projeleri ve asırlık hizmetleri birer birer hayata geçirdik" diye konuştu.

'ZONGULDAK'TA KREDİLER İÇİN FİNANSMAN DESTEĞİNİ 30,1 MİLYON LİRAYA ÇIKARDIK'

Bakan Kacır, yatırım teşvikleriyle Zonguldak'ta 887 milyar lira yatırımın ve 22 binin üzerinde istihdamın önünü açtıklarını açıklayarak şunları söyledi:

"Yeni teşvik sistemimizle ilimizde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını, yatırımın organize sanayi bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda 4 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30,1 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin ana unsurlarından Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısında katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler ile yassı çelik tabanlı yüksek katma değerli ürün üretimi için toplam 154 milyon liralık 3 yatırım projesini destekliyoruz. Şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirmek ve Zonguldak'ı üretimde, inovasyonda ve yerel kalkınmada örnek bir konuma taşımak arzusundayız. Bu anlayışla, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde yürütülen 334 kalkınma projesine 1,2 milyar lira destek sağladık."

'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDEN GENÇLER İNŞA EDECEK'

Tam bağımsız Türkiye'yi düşünen, tasarlayan, üreten, kodlayan, geliştiren ve engellere aldırmadan hayallerinin peşinden giden gençlerin inşa edeceğini ifade eden Bakan Kacır, "TEKNOFEST'ler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, bilim merkezleri, bilim şenlikleri ve fuarları, Sektör Kampüste gibi pek çok adımla gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle buluşturuyoruz. İşte bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Milli Teknoloji Atölyesi de gençlerimizin teknoloji geliştiren, yenilikçi çözümler üreten ve Milli Teknoloji Hamlemize katkı sunan bireyler olarak yetişmesi için attığımız adımların Zonguldak'taki örneklerinden biridir. TÜBİTAK'ın 30 milyon lira desteğiyle Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde hizmete alınan atölye, yazılımdan robotiğe, yapay zekadan tasarıma, elektronik sistemlerden proje geliştirmeye kadar farklı alanlarda gençlerimizin ihtiyaç duyduğu altyapıyı sunacak. İnanıyorum ki bu atölyede yetişecek gençlerimiz, Zonguldak'ın emeğini, üretim kültürünü ve sanayi mirasını yeni nesil teknolojilerle buluşturarak Milli Teknoloji Hamlemize çok kıymetli katkılar sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı