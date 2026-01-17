Bakan Kacır: 13 ilde 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni sanayi yatırım alanı oluşturduk

KUZEY Marmara Özel Endüstri Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Master Planının ilk fazında Samsun- Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduk. Bugün Resmi Gazete'de de ilan ettiğimiz bu tarihi adımla; mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayisine kazandırdık. OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Kacır ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve davetliler katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan temel atma töreni, konuşmaların ardından sona erdi.

ANADOLU'DA 16 MEGA ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURULUYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Sanayi Alanları Master Planının ilk fazında Samsun-Mersin hattında Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta 59 bin hektar yatırım alanı ilan edildi. Kurulacak Mega Endüstri Bölgelerinin ortalama büyüklüğü mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin 11 katı. Demiryolları ile limanlara bağlanacak yeni bölgeler, çalışanlar için lojman, sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkanlara sahip olacak. Büyük ölçekli veri merkezi yatırımları ile dijital dönüşüm hızlanacak. Döngüsel ekonomi ve yeşil üretim esas alınacak. Sanayi Alanları Master Planının sonraki fazlarında Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında yeni yatırım alanları ilan edilecek.

MARMARA'DA SIKIŞMIŞ SANAYİ ANADOLU'DA BÜYÜYECEK

Hedef; ülke genelinde sanayi yatırımlarının Anadolu'ya yayılması. Marmara'da sıkışmış sanayinin Anadolu'da büyümesi. Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle oluşacak daha güçlü küresel bağlantısallık fırsatının yeni sanayi bölgeleriyle yakalanması. Sanayi Alanları Master Planı hazırlanırken, deprem ve afet riskleri, su kaynaklarının verimli kullanımı, arazi eğim yapıları, mülkiyet tipleri, tarımsal üretimin olumsuz etkilenmemesi, mevcut ve planlanan demiryollarına yakınlık, sektörel kümelenme fırsatları gibi çok sayıda etken dikkate alındı. Sanayicilerin güvenli, altyapısı ve lojistik bağlantıları güçlü yatırım yerlerine en uygun maliyetlerle erişimi amaçlandı.

'2030 YILI İÇİN HEDEFİMİZ 210 MİLYAR'

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "23 yılda inşa ettiğimiz Ar-Ge ve inovasyon altyapımızla,sanayimizi yüksek katma değer üreten bir düzeye ulaştırdık. Sanayi üretimimizde katma değer bu dönemde 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulan 54 endüstri bölgesi; 'Güçlü sanayi, büyük Türkiye' vizyonumuzun yatırımcılarımız nezdinde de büyük bir karşılık bulduğunun somut bir tezahürüdür. Bugün demir çelikten petrokimyaya, savunma ve havacılık teknolojilerinden otomotive ve ileri malzemelere pek çok stratejik sahadaki büyük ölçekli yatırımlar endüstri bölgelerimizde yükseliyor. Yalnızca bugüne kadar ilan ettiğimiz endüstri bölgelerimizdeki yatırımlar tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde bile; üretimde, ihracatta ve nitelikli istihdamda bambaşka bir ligde yer alan Türkiye'yi konuşacağız. Bu bölgelerimizde hayata geçen yatırımlar; 2030 yılı için hedefimiz olan 210 milyar doları yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünler olmak üzere 400 milyar dolar imalat sanayi ihracatımızı gerçekleştirmemizi sağlayacak. Bugün de ülkemizin kalkınma yolculuğunda yeni başarı hikayelerine ev sahipliği yapacağına inandığımız Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesinde bir aradayız" şeklinde konuştu.

'KUZEY MARMARA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ ÇOK BOYUTLU BİR AKILLI KÜMELENME ÖRNEĞİ OLACAK'

Bakan Kacır, "963 bin metrekarelik bir alanda yükselen endüstri bölgesi; her türlü ihtiyaca cevap verecek sosyal alanları ile adeta bir endüstriyel kent olarak kurgulandı. Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi; lojistik, tedarik zinciri güvenliği, yüksek katma değerli üretim modeli, ihracat kapasitesiyle çok boyutlu bir akıllı kümelenme örneği olacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanı başında, İstanbul Havalimanı'na adeta kapı komşusu konumuyla; hem iç hem de dış pazarlara hızlı erişim imkanı sunacak. Ev sahipliği yapacağı ilaç, kimya, savunma, otomotiv, makine, tıbbi cihaz gibi stratejik sektörlerdeki nitelikli yatırımlarla; ülkemizin sanayi ve teknolojide yükselişine ivme kazandıracak. Türkiye'nin üretim gücüne, istihdamına ve ihracatına önemli katkı sağlayacak. Özel sektörümüzün yatırım azmi ve Bakanlığımızın desteğiyle yükselen bu bölgede, altyapı çalışmalarının kısa sürede yüzde 95 seviyesine getirilmiş olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde eksik kalan kısımları da el birliğiyle, süratle tamamlayarak; yatırım sahalarını sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Özel endüstri bölgesi bünyesinde faaliyete geçecek ilk yatırımların ve bölge caminin temellerini bugün hep birlikte atıyoruz. Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi; dünyanın önde gelen inovasyon üsleri arasında yer alan şehrimizdeki 434 Ar-ge ve 157 tasarı merkezi, 20 teknopark bünyesinde faaliyet gösteren 3 bin 300'ü aşkın girişimde filizlenen başarılı projelerin üretime ve ihracata dönüşmesine katkı sunacak" dedi.

'SANAYİ ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Kacır, "İstanbulumuzu sanayimizin 'Akıl merkezi' olarak konumlandırırken bir yandan da Marmara'da sıkışmış sanayimizi Anadolu'da büyütmeyi, Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle oluşacak daha güçlü küresel bağlantısallık fırsatını yeni sanayi bölgeleriyle yakalamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda; sanayimizin gelecek 30 yılına ışık tutacak, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırladık. Master Plan çalışmalarında; deprem ve afet riskleri, su kaynaklarının verimli kullanımı, arazi eğimi, mülkiyet tipleri, tarımsal üretim, mevcut ve planlanan demiryollarına yakınlık, sektörel kümelenme fırsatları gibi çok sayıda etkeni dikkate aldık. Sanayicilerimizin güvenli, altyapısı ve lojistik bağlantıları güçlü yatırım yerlerine en uygun maliyetle erişimini amaçladık. Master Planının ilk fazında Samsun-Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduk. Bugün Resmi Gazete' de de ilan ettiğimiz bu tarihi adımla; mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayisine kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Demiryolları ile limanlara bağlanacak bu bölgeler, çalışanlar için lojman, sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkanlara sahip olacak. Döngüsel ekonomi ve yeşil üretimi esas alacak. Ev sahipliği yapacağımız büyük ölçekli veri merkezi yatırımları ile dijital dönüşümümüzü hızlandıracağız. Sanayi Alanları Master Planının sonraki fazlarında Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında yeni yatırım alanları ilan edeceğiz. Üretimde yakaladığımız yükseliş ivmesini Türkiye Yüzyılında, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta yazacağımız yeni başarı hikayeleriyle taçlandırmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programında da organize sanayi bölgelerimiz için 17,6 milyar lira, sanayi sitelerimiz için 16,4 milyar lira kaynak ayrıldı. 2025 yılında OSB'lerde yürüttüğümüz 166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar lira, 77 Sanayi Sitesi yapım projesi için 9,7 milyar lira bakanlık desteği sağladık. Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, müteşebbislerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.