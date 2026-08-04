İŞKUR-VakıfBank'dan Kadın ve Genç İstihdamına Dev Protokol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ile VakıfBank arasındaki işbirliğiyle kadın ve gençler başta olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmayı, istihdama ve girişimcilik imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmayı ve üretim süreçlerine daha güçlü katılmalarını hedeflediklerini bildirdi.

Işıkhan, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ile VakıfBank arasında işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

Programda konuşan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa ettikleri Türkiye Yüzyılı'nı, yatırımın, üretimin, istihdamın ve kalkınmanın yüzyılı yapma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye Vakıflar Bankası ile Türkiye İş Kurumunu ortak bir hedef için buluşturdukları bu törende, gençlerin, kadınların, girişimcilerin desteklenmesi amacıyla önemli bir protokolü hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, "Bu işbirliğiyle kadın ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmayı, istihdama ve girişimcilik imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmayı ve üretim süreçlerine daha güçlü biçimde katılmalarını hedefliyoruz." dedi.

İşbirliğinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

"2007-2024 döneminde dünyada genç istihdamını en çok artıran ülke konumundayız"

Işıkhan, Türkiye'nin son 20 yılda istihdam alanında dünyanın takdirle izlediği bir dönüşüm gerçekleştirdiğini ifade ederek, "2007-2024 döneminde dünyada genç istihdamını en çok artıran ülke konumundayız." diye konuştu.

OECD üyesi 38 ülkeden sadece 19'unda genç istihdamı artarken, İngiltere, İtalya ve Almanya gibi pek çok Avrupa ülkesinde oransal olarak genç istihdamın gerilediğini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kadın istihdamında da benzer bir başarı hikayesi yazıyoruz. 2007-2025 döneminde kadınların iş gücüne katılma oranını 15 puan artırarak yüzde 21'den yüzde 36'ya çıkardık ve bu alanda OECD ülkeleri arasında en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olduk. 2026 yılı haziran iş gücü verileriyle işsizlik oranı son 21 yılın en düşük seviyesine gerilerken 38 aydır kesintisiz şekilde tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Benzer şekilde genç işsizlik oranı, son 21 yılın en düşük oranı olan yüzde 12,8'e ve kadın işsizlik oranı, son 14 yılın en düşük oranına yüzde 9,8'e düşmüştür. Yine haziran verileriyle 4 milyon 692 bin gencimiz ve 10 milyon 831 bin kadın istihdamda yer almaktadır."

Bu göstergelerde İşkur'un son yıllarda hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaların payının büyük olduğunu ifade eden Işıkhan, "2002'den bu yana İşkur, 5 milyon 742 bin gencin ve 5 milyon 815 bin kadının işe yerleştirilmesine aracılık etti." dedi.

Bakan Işıkhan, 2024'te kadınlar için İş Pozitif Programı'nı, bu yılın başında da gençler için Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'nı uygulamaya koyduklarını anımsatarak, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle hayata geçirdiğimiz İş-Pozitif Programı ile bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon kadının istihdama kazandırılmasını sağladık. İş Pozitif kapsamında yürüttüğümüz Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile 13 bine yakın kadının istihdamını destekledik, 0-66 aylık çocuğu bulunan kadınlar için de 1452 farklı çocuk bakım desteği sağladık. Kurumlar arası işbirliği ve bilgilendirme faaliyetlerinden aktif iş gücü programlarına, danışmanlık hizmetlerinden istihdam teşviklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Ocak'ta kamuoyuyla paylaştığı GÜÇ Programı ile 3 yılda 3 milyon gencin istihdamını hedeflediklerini hatırlatan Işıkhan, "Staj Desteği, Geleceğim Meslekte Programı, İşe İlk Adım Programı, NEET İşgücü Uyum Programı ve İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerin farklı ihtiyaçlarına uygun, bütüncül bir destek mekanizması sunuyoruz. GÜÇ Programı sürecinde Sayın Genel Müdürümüz Osman Arslan'ın önemli desteklerini aldık, almaya da devam ediyoruz. Kendilerine huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"40 bine yakın gencimizi NEET İşgücü Uyum Programlarından faydalandırdık"

Işıkhan, GÜÇ kapsamında gençlere sundukları hizmetlerin meyvelerini de almaya başladıklarını belirterek, "110 bin 558 gencimize staj imkanı sunduk. Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan 40 bine yakın gencimizi NEET İşgücü Uyum Programlarından faydalandırdık. 133 bin 425 üniversite öğrencimizin İŞKUR Gençlik Programlarımızdan yararlanmasını sağladık." bilgilerini paylaştı.

Türkiye'nin, etrafındaki jeopolitik krizlere, savaşlara ve çatışmalara rağmen iş gücüne katılım ve istihdamda elde ettiği tüm başarıların arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı ve vizyoner yaklaşımının bulunduğunu dile getiren Işıkhan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Işıkhan, yürüttükleri tüm politika ve programların gerçek karşılığının ise kadınların ve gençlerin niteliklerine uygun işlerle buluşması, üretime katılması ve güçlü bir gelecek inşa etmesi olduğunu belirterek, bugün imzalayacakları "İstihdama Değer" temalı işbirliği protokolünün de bu anlayışın bir diğer somut göstergesi olduğunu bildirdi.

VakıfBank'ın hayata geçirdiği Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı Modelinin bölgesel kalkınmayı, kadın ve genç istihdamının desteklenmesini, KOBİ'lerin güçlendirilmesini ve toplumsal faydayı önceleyen örnek bir bankacılık anlayışı olduğunu vurgulayan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu protokol sayesinde, İŞKUR'un hizmetlerinden faydalanan işverenlerimizin ilave kadın ve genç istihdamını önceleyen bu finansal ürünlerden bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Aynı şekilde VakıfBank'ın ürün ve hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımız da İŞKUR'umuzun sunduğu hizmetlerden çok daha etkin şekilde haberdar olabilecektir. Özellikle kadın ve genç istihdamının artırılmasını ortak bir öncelik olarak belirlememiz, bu işbirliğinin kıymetini daha da artırmaktadır. Kadınların ve gençlerimizin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılımı, hem ailelerimizin refahı hem de ülkemizin ekonomik kalkınması için son derece kıymetlidir. Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı Modeli'nin, İŞKUR'un istihdam alanındaki 80 yılı aşkın tecrübesiyle buluşması, hem finansmana erişimde hem de istihdama erişimde vatandaşlarımız için çok kıymetli bir kapı aralayacaktır. Unutmayın, güçlü bir istihdam politikası ancak kamu, özel sektör ve finans kuruluşlarının el ele vermesiyle kalıcı sonuçlar üretebilir. Bugün attığımız bu imza, kadın ve gençlerin üretim çağının asıl aktörleri olması yolunda önemli bir adımdır."

"Amacımız, özellikle işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak"

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ise işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

İşsizlik oranındaki düşüşe dikkati çeken Güneş, "Tabii bunu yeterli görmüyoruz. Yeterli görmediğimiz için de VakıfBank'ın işbirliği teklifi gelince 'Biz bunun içerisinde yer almalıyız.' dedik. Buradaki amacımız, özellikle işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak." dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan da İŞKUR ile iki devlet kurumu olarak, ülkenin istihdamını güçlendirerek kalkınmayı sürdürülebilir hale getirecek bir projeyi başlattıklarını söyledi.

Toplumsal etkiyi büyütmeyi en ön sıraya koyduklarını belirten Arslan, bu bakış açısıyla bölgesel kalkınmayı, kadın ve genç girişimciliğini, KOBİ'lerin güçlenmesini ve istihdamın büyümesini bir görev olarak kabul ettiklerini bildirdi.

Toplantıdan önce Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret ile yaptıkları sohbeti aktaran Arslan, "Sayın Başkanımız, 'Türkiye, Dünya Bankası fonlarından yararlanma noktasında dünyanın birinci ülkesi oldu' dedi. Dünya Bankası fonlarından kaynak sağlama noktasında, Hindistan ve Brezilya'yı geçerek dünyanın birinci ülkesi olduk. Bu da ülkemiz adına gurur verici bir sonuç." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının kısmi garantisi altında bir süre önce 1,5 milyar avro tutarında kaynak sağladıklarını anımsatan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 1,5 milyar avroluk kaynağın 800 milyon avroluk bölümü, doğrudan kadın ve genç istihdamının artırılması, korunması ve afet bölgesinde istihdamın sürdürülmesi için tahsis edildi. Bu kapsamda kadın istihdamını güçlendirme kredisiyle kadın çalışan oranının yüzde 35'in altında olduğu sektörlerde kadın istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Yine kadın istihdamı koruma kredisiyle kadın çalışan oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğu, kadın emeğinin yoğun olduğu sektörlerde mevcut kadın istihdamının sürdürülebilirliğini ve kayıtlı istihdamının devamlılığını önceliklendiriyoruz. Dünya Bankası kaynağının 475 milyon avroluk kısmını ise kalkınmada öncelikli iller ve afet bölgesi yeni başlangıçlar destek kredisiyle depremden ve afetlerden etkilenen bölgeler ile kalkınmada öncelikli illerde etkin biçimde kullandırılmak üzere ayırdık. Bölgede faaliyet gösteren ve kadın istihdamı taahhüdünde bulunan işletmelerimiz sahiplik yapısından bağımsız olarak bu destek kredisine başvurabileceklerdir."

Genç nüfusun Türkiye'yi daha iyi bir geleceğe taşıyacak en büyük güç, kadınların ise verimliliğin, yenilikçiliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın dinamiğini oluşturan en temel unsur olduğunun altını çizen Arslan, "Bu anlayışla imzalayacağımız protokolle, 50 bin genç ve 150 bin kadın istihdamına destek sağlayacak Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı Modelimizi İŞKUR'un katkılarıyla 81 ilimize yaymış olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan işbirliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA