Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile görüştü
Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile görüştüNEW YORK Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları görüştü.
Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile görüştü
NEW YORK Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları görüştü.