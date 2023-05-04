BAKAN DÖNMEZ 'GABAR'DAKİ PETROL DÜNYANIN EN KALİTELİSİ'

Bakan Dönmez Güneş panelleri üretiminde dünyada üçüncü sıraya geldik (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) açılışının ardından Mihalgazi ilçesine geçti. Partililer ve vatandaşlar tarafından Mihalgazi Belediyesi önünde karşılanan Bakan Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan ve günlük bin varil üretime sahip petrol tesisleriyle ilgili detaylar paylaştı.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın karaya bağlandığını hatırlatan Bakan Dönmez, 'Biz şuna inanıyoruz. Biz milletimize verdikçe, Rabbim de bize veriyor. Aradan çok zaman geçmedi. Cudi Gabar bölgesinde bir keşif daha yaptık. Cumhurbaşkanımız 2 gün önce açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük petrol keşfini yakaladık. Niye şimdiye kadar yapılmadı Çünkü orada terör vardı. Çalışmaları engellemek istiyorlardı. Onun içinde oraya girip çalışma yapamıyorduk. Şimdi oralar terörden temizlendi. Bizde ekibimizle birlikte aramalarımızı yaptık. Geçtiğimiz yıl Esma Çevik kuyusu adını verdiğimiz bölgede tam 180 milyon varillik bir petrol keşfi yaptık. Niye Esma Çevik adını verdik Çünkü o bölgeyi mayınlardan, bombalardan temizlemek için bizim bizimle birlikte çalışan Jandarmamız vardı. O evladımız, mayını, bombayı imha ederken şehit oldu. Bizde onun aziz hatırasını hürmeten o bölgeye Şehit Esma Çevik kuyusu adını verdik. Maşallah çok bereketli, 9-10 tane kuyu açtık. Günlük 10 bin varil üretim yapıyoruz. Normalde Türkiye'de kuyu başı üretimler 50-60 varil iken sadece bu kuyulardan, kuyu başı bin varil üretim yapıyoruz. Bu bölgede büyük potansiyel olduğu için civar bölgeleri de araştırdık. İşte Gabar bölgesinde hemen araştırmalara girdik. Kışın biraz çalışmalar aksadı. 2500 metre yukarda çalışıyoruz. Biz kışın oraya gittiğimizde 3 metre kar vardı. Karın kalkmasını bekledik, martta yeniden başladık. İşte 1 hafta önce de ilk kuyumuzdan petrol üretimine başladık dedi.

İNGİLTERE'DEN BİLR DAHA KALİTELİ PETROL

Gabar bölgesinde keşfedilen petrolün dünyada bilinen en kaliteli İngiltere Brent petrolden bile kaliteli olduğunu belirterek, 'Son derece kaliteli bir petrol. Arkadaşlarım bana diyor ki 'neredeyse mazot kalitesinde?. Yani biraz süz, filtrele traktörüne koy götür. Normalde bizim Batman bölgesinde bulduğumuz petrol ağır, görseniz bu yanar mı, kullanılır mı dersiniz. Çamur gibi, gravetesi 15-20, buradaki petrolün kalitesi ise 41 kalitede. Normalde dünyanın kalitesi petrolü brent, İngiltere'de 36 kalitesi. Ondan daha kaliteli bir petrolü bulmuş olduk. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde orada kuyularımızı açacağız. Petrol üretimimizi ikiye katlayacağız. Türkiye maalesef petrol ve doğalgazda dışa bağımlı. Her yıl milyarlarca dolarlık dövizimizi yurt dışına ödüyoruz. Sırf geçtiğimiz yıl 95 milyar dolar ödemişiz. Petrol ve doğalgaza. Bu sene biraz fiyatlar düşük, biraz daha az olacak ama son 10 yıl ortalaması hep 50-55 milyar dolar civarında seyretmiş. Şimdi soruyorum size, biz bu parayı burada tutmuş olsak. 50 milyar dolar fena mı olur Birileri çıkış şimdi yurt dışında kaynak arıyor. Dedi ya, '300 milyar dolar buldum?. Dışarıya para dilenmeye gitmenize gerek yok. Kaynak burada, kaynak Karadeniz'de, kaynak Anadolu'da şeklinde konuştu.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Konuşmasının ardından Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi'nde geçen Bakan Dönmez, burada toplanan partililer tarafından meşalelerle karşılandı. Toplanan kalabalığa seslenen Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçimi kazanarak 'efsane balkon konuşması' yapacağını söyledi. Bakan Dönmez, 'Şimdi birileri kalkmış, Erdoğan'ı devirmek için burada at oynayabilmek için kendi sözlerini dinleyecek bir lider, bir cumhurbaşkanı çıkartmaya çalışıyor. Ama başaramayacaklar. Milletimizin feraseti onların hilelerini yenecek. Biz şöyle bir seçim kampanyası arzu etmiştik. Gelelim, eserlerimizi, hizmetlerimizi, yatırımlarımızı anlatalım. Onların yaptığı bir şey yok. Yapacağı da yok, vaatleri de hayalden ibaret. Gel gör ki konu başka bir mecraya gitti. Artık bu seçim, eser, hizmet siyasetinin konuşulduğu seçim olmaktan çıktı. Milli bağımsız, istiklal, istikbal ve beka siyasetinin konuşulacağı bir ortama doğru gitti. O alanda en güçlü olduğumuz alan. Bu milleti bölemeyecekler. 14 Mayıs gecesinde gene sayın Cumhurbaşkanımız adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan efsane bir balkon konuşmasıyla sizlere seslenecek. Biz şimdi balkonu temizlemeye başladık, hazırlık yapıyoruz. Sizlerde balkonlarınızı temizleyin inşallah ona eşlik ederiz ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez'e konuşmasının ardından Alpagut Mahallesi kadınları adına bir Seccade hediye edildi.