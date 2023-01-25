Bakan Bozdağ: Hakim- savcı sosyal medya linçlerinden etkilenebiliyor

savcı sosyal medya linçlerinden etkilenebiliyorADALET Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcıların vicdanının Anayasa, kanun ve hukuka bağlı olması gerektiğini belirterek, "Zaman zaman görüyoruz; siyasi taraftarlığa göre bir grup, sosyal medyadan linçler yapıyor.

savcı sosyal medya linçlerinden etkilenebiliyor

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcıların vicdanının Anayasa, kanun ve hukuka bağlı olması gerektiğini belirterek, "Zaman zaman görüyoruz; siyasi taraftarlığa göre bir grup, sosyal medyadan linçler yapıyor. Hakim, savcı bunun altında etkilenebiliyor. Halbuki sen Anayasa'ya bakacaksın. Bizim bakacağımız şey; Anayasa, yasa, hukuk" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Eğitim Merkezi'nde Türkiye Adalet Akademisi'nin '27'nci Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Bozdağ, hakim ve savcı adaylarına seslenerek, "Sizler inşallah bu mesleğe kabulünüz gerçekleştikten sonra 40 yıl, belki biraz az, biraz fazla bu millete adalet anlamında hizmet etme fırsatı bulacaksınız. Adalet yüksek bir değerdir. Allah'ın sıfatlarından biridir. Bütün varlıkları ayakta tutan yegane ölçüttür. Bizim çalıştığımız alanın, adalet gibi yüce bir değer olduğunu gözden ırak tutmayalım. Herkesin hayatını güzel hale getiren ve herkesi mutlu eden en önemli şeylerin başında şüphesiz adalet gelmektedir. O yüzden atacağınız her adımda, yapacağınız her işlemde adalet kaygısı birincil kaygı, adil karar verme hassasiyeti hiç şüphesiz birinci esasınız olmalıdır" diye konuştu.

Hakim ve savcıların vatandaşla görüşmeyerek bağımsız olamayacağını belirten Bakan Bozdağ, "Adil olmak her zaman önemlidir; ama adil görünmek de bir o kadar önemlidir. Sizin kararlarınız yüzde 100 adil olsa dahi insanlar sizin adaletinize inanmıyorsa orada bir sorun var demektir. Hakim, savcı bağımsızlığını vatandaşla görüşmeyerek, avukatla görüşmeyerek temin edemez. Tarafsızlığı sağlayan yegane şey, sizin kararlarınızda verdiğiniz hükümdür. Millete kapısını kapatan, 'tarafsızım, bağımsızım' diyenlerle bizim işimiz olmaz. Kapılar halka kapanamaz; avukatlara, vatandaşlara kapanamaz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Bakan Bozdağ'ın açıklaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,