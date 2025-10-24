Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik yılı açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, "Yılda 1.5 trilyon doları aşan milli gelirimiz olacak. Türkiye artık üst gelir ülkeler ligine yükselmiş oldu. 2002-2024 arasında ortalama yüzde 5.3 büyüdük Türkiye olarak" şeklinde konuştu

İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Yılı açılış programına Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Açılış programına Bakan Bolat'ın yanı sıra Gelişim Üniversitesi Rektörü Bahri Şahin, Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı.

'ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALANINDA DÜNYADA İLK 10'UN İÇİNDEYİZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanımızın özellikle eğitim ve sağlık alanında vatandaşlarımız için dünyanın en iyi kalitesinde hizmet sunmak amacıyla çok büyük reformlarını ve kaynak ayırmasını hep birlikte şahitlik ettik. Sadece 2026 bütçesinden örnek vermek istiyorum. 18,9 trilyon lira bütçe gider kalemimiz planlandı. Eğitime ayrılan bütçe gerek ilk- orta- lise gerekse yüksek öğretim alanında tam 2.9 trilyon lira. 18,9 trilyon liralık gider bütçemizin yüzde 15,4'ü ayrıldı ve bu son 20 yıl hep bu şekilde yüzde15-16'lar civarında gerçekleşti. Bir diğer önemli alan sağlık. Sağlıkta 3.3 trilyon lira sağlık harcaması ayrıldı. Gerek sosyal güven kurumunun yapacağı harcama, gerekse üniversitelerimizin gerekse devlet hastaneleri, şehir hastaneleriyle birlikte. Bu da toplam bütçe giderinin yüzde 17 buçuğunu oluşturuyor. Toplamda bütçenin yüzde 33'ü eğitim ve sağlık giderlerine ve programlarına, politikalarına ayrılmış durumda. Türkiye uluslararası eğitim alanında artık bir merkez haline geldi. 2002'de 5 bin öğrencimiz varken yurt dışında uluslararası öğrenci, şu anda 375 bine doğru bu rakam yükseldi. ve bu gençler ülkemiz açısından eğitim turizmi alanında 3 milyar dolarlık bir katkı yapmış oluyorlar. Biz şu anda uluslararası öğrenci alanında dünyada ilk 10'un içindeyiz. Bu da eğitim alanında Türkiye'nin bir cazibe merkezi olduğunu göstermektedir" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE ARTIK ÜST GELİR ÜLKELER LİGİNE YÜKSELMİŞ OLDU'

Bakan Bolat, "238 milyar dolar olan 2002'deki nominal milli gelirimizi geçen yılın sonunda 1 trilyon 358 milyar dolara, temmuz sonunda da 1 trilyon 474 milyar dolara yükselttik. Yılda 1.5 trilyon doları aşan milli gelirimiz olacak. Türkiye artık üst gelir ülkeler ligine yükselmiş oldu. 2002-2024 arasında ortalama yüzde 5.3 büyüdük Türkiye olarak. Dünyanın 1.8 puan üzerinde büyüdük biz. Dünyanın ortalama büyüme oranı yüzde 3.5 oldu 2002-2024 arasında. 22 yılda nominalde dünyada 21'inci büyük ekonomiye sahiptik. Geçen yıl itibariyle 17'nci büyük ekonomi olduk. Bu yıl inşallah bu rakamı daha iyi seviyeye getireceğiz. ve satın almak gücü paritesine göre de 2022'de dünyada 16'ncı büyük ekonomi iken geçen yıl 12'nci ekonomi konumuna geldik. ve bu dolar bazında 6 kat bir büyümeydi. Kişi başına milli gelirde de 3 bin 638 dolardan geçen yıl sonu itibariyle 15 bin 325 dolara yükseldi dolar bazında. Bu yılın ilk yarısı sonunda Haziran sonu itibariyle 16 bin 400 dolardayız. ve yılı inşallah 17 bin dolarla kapatacağız. Orta vadeli programda 2028 hedeflerimiz 1.9 trilyon dolar milli gelir ve en az 21 bin dolar da kişi başına milli gelir olacak. Bu yılda hamdolsun ikinci çeyrekte yüzde 4.8 ve ilk yarı yıl itibariyle yüzde 3.6 büyümemiz var. İhracatta da Avrupa ülkeleri arasında özellikle bizim ihracat artış oranımız daha yüksek oldu. İlk 9 ayda yüzde 4.1 ihracat artışımız var. İthalatımızda da otomobil başta olmak üzere ve altında artan bir ithalat nedeniyle yüzde 5,9'da ithalat artışımız var. Ama dış ticaret dengesi ilk 9 ayda 67 milyar dolardı. Bunu 90 milyar dolar civarında yıl sonunda kapatmaya çalışacağız. Biz, 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeydik, mal ihracatı. Şu anda 270 milyar dolar yıllık ihracatımız var. 7,5 katı bir artış. 14 milyar dolar hizmet ihracatı yapardık. Bu da 119 milyar dolara yükseldi hizmet ihracatımız yıllık bazda. ve toplamda Cumhurbaşkanımız sene başında 390 milyar dolarlık mal hizmet ihracat hedefi bize belirlemişti. Eylül itibariyle 390 milyar dolar ihracat hedefine ulaştık. Geçen yıl 6.2 milyar dolar net mal ihracatı arttırmıştık. Bu yıl 9 ayda 8 milyar dolar net mal ihracatımızı arttırdık. ve toplamda 15 milyar dolar mal ve hizmetimizde ihracat artışımız var. Cari işlemler açığımızı da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji ve gıdada patlattığı fiyatlar ve ithalat yüzünden 55 milyar dolardı cari açığımız Mayıs 2023'te. Yılı 40 milyar dolarla kapatmıştık. 2024'ü 10,5 milyar dolarla kapattık. ve milli gelirimiz içindeki payı sadece yüzde 0,8'e düşürdük. Dış borçlanma ihtiyacımız azaldı. ve bu da kur üzerinde baskı oluşturmamış oldu. Bu yılda inşallah 21-22 milyar dolar arasında bir cari işlemler açığıyla kapatmayı hedefliyoruz. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatı, mal ihracatında da şu an itibariyle 390 milyar doları zaten aşmış durumdayız. Sevindirici olan orta yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımızın payı bu yıl yüzde 42,6 yükseldi" dedi.

'TEKNOLOJİ PARKLARI KAYNAKLI TOPLAM İHRACATIMIZ DA 15 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Bakan Bolat, "Bilişim sektörü. Burada da Türkiye büyük bir atılım gösteriyor. 2003'te 224 milyon dolar olan bizim bilişim ihracatımız tam geçen yıl 5,3 milyar dolar oldu. 23-24 katı bir artış oldu. Bu yıl 6 milyar doları aşacağız. ARGE'de de büyük bir atak gösterdik. Yüzde 0,52'ydi ARGE'nin milli gelirdeki payı. Geçen yıl yüzde 1,46. Bu yıl inşallah yüzde 1,55'lerde olacağız. ARGE harcamalarında da geçen yılki bütçemizde neredeyse yüzde 75 artışta 651 milyar liralık devlet bütçesinden ARGE'ye TÜBİTAK üzerinden bütçeler ayrılmıştı. Türkiye'mizde bir tane teknoparkımız yoktu. Şimdi 113 tane teknoparkımız var. 93'ü faal diğerleri kurulma aşamasında. ve buralarda 12 bin 76 firma var. 124 bin ARGE personeli var Teknoparklarda çalışan ve 70 bin proje tamamlanmış 17 bin 500 proje devam ediyor. Patent sayılarımız 2 bin 404, faydalı model 621, endüstriyel tasarım 513. Bizim teknoloji parkları kaynaklı toplam ihracatımız da 15 milyar dolara ulaştı. Türkiye 2019'daki imalat sanayi seviyesinden bugün yüzde 25 daha yukarıda. Almanya 2019'daki seviyesinden yüzde 13 aşağıda. İtalya, Fransa yüzde 1-2 aşağıda. Biz yüzde 25 yükselmişiz. 2020-2024 arası yıllık 5,4 biz büyüdük, dünya yüzde 2,8 büyüdü. İşte gelişme ve dünyada rekabette var olma ancak bu şekilde başarabiliriz" dedi.

Bakan Bolat'a konuşması sonrasında hediye taktimi yapıldı. Ardından hatıra fotoğrafı çekildi.