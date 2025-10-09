Bakan Bolat: Almanya'ya ilk parti 100 adet TOGG ihraç edilmiştir

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 12'ncisi düzenlen Türkiye Innovation Week 2025 kongresinde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat , "Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya'ya ilk parti 100 adet TOGG araçları trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Yılsonuna kadar da bine yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğrendim. Başta Türkiye'nin ilk yerli otomobili hayalinin fikir babası olan Cumhurbaşkanımız olmak üzere kurucu şirketlere, kuruluşlara, emeği geçen tüm çalışanlara, kurmaylara tebriklerimizi sunuyoruz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve "'Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)' ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongreye Bakan Bolat'ın yanı sıra TİM Başkanı Mustafa Gültepe, akademisyenler, girişimciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yapay zeka çağında üretimden eğitime, hukuktan savunma sanayine kadar birçok konunun ele alınacağı kongrede, paneller, masterclass'lar, dijital sanat sergileri, deneyim alanları ve networking fırsatları yer alıyor. ^gün sürecek olan etkinliklerin açılış programında konuşan Bakan Bolat, ardından stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı.

'YILSONUNA KADAR BİNE YAKIN ARACIN İHRAÇ EDİLECEĞİNİ ÖĞRENDİM'

Açılış programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi TOGG'un CEO'sundan görüntülü bir mesaj aldım ve otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya'ya ilk parti 100 adet TOGG araçları trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Yılsonuna kadar da bine yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğrendim. Başta Türkiye'nin ilk yerli otomobili hayalinin fikir babası olan Cumhurbaşkanımız olmak üzere kurucu şirketlere, kuruluşlara, emeği geçen tüm çalışanlara, kurmaylara tebriklerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz" dedi.

'ATEŞKESİN GAZZE HALKINA BİR NEFES GETİRMESİNİ DİLİYORUM'

Bakan Bolat, "Dün gece Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye'nin de aralarında olduğu Katar, Mısır, Türkiye ve ABD heyetlerinin İsrail'le vardığı ateşkes çok sevindirici oldu. HAMAS Heyeti'nin de onayladığı bu ateşkesin tam 730 günü aşan İsrail soykırımı ve katliamlarından dolayı büyük zulme uğrayan Gazze halkına bir nefes getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

'121 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNE DOĞRU YOL ALIYORUZ'

Türkiye'nin 22 yılda 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ulaşmaya başardığını söyleyerek sözlerini sürdüren Bakan Bolat, "Özel sektörümüzün de doğru politikalarla ekonomik reformlara uyum sağlayarak kaydettiği büyük gelişmenin çok önemli bir rolü vardı. Bunun için de Türkiye'mizde ihracata dayalı büyüme modeliyle 36 milyar dolar ihracattan 270 milyar dolar mal ihracatına yükselmemizin çok büyük etkisi vardı. Hizmetlerde de 14 milyar dolar ihracattan 121 milyar dolar ihracat hedefine doğru yol alıyoruz. Bu yıl 390 milyar dolar yıllık hedefi inşallah hep birlikte başarıyla aşacağız. İhracat, ithalat toplamda 625-630 milyar dolarlık dış ticaret Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 40'lar civarını oluşturmakta. Dış ticaret bu anlamda çok önemli milli gelire katkı vermektedir. Bunun sayesinde 19 milyonluk istihdam sayımız 32 milyon 828 bine yükselerek çok büyük aşama kaydetmiştir. İşsizlik oranımız da son 27 aydır ağustos itibariyle yüzde 8,5 ile son 27 aydır tek haneli rakamlarda olmaya devam etmektedir. Biz 22 yılda, ihracatımızın kilogramını 50 Cent'ten 1 dolar 50 cent'in üzerine çıkarmayı başarıp üç katı bir artış sağladık" dedi.

'TEKNOLOJİLİ İHRACAT ÜRÜNLERİNİN PAYI TOPLAM İHRACATIMIZDA YÜZDE 42,6'YA YÜKSELMİŞTİR'

Bakan Bolat, "Hem mal ihracatında hem hizmet ihracatında başta 'Turqualty' programlarımızla büyük destekler veriyoruz. Turqualty ve Marka Destekler Programı'nda 350'ye yakın firma ve markaya, hizmetler sektöründe de 121 markaya önemli maddi destekler sağlıyoruz. Finansman noktasında da Türk Eximbank'ın 52 milyar dolarlık ihracat kredisi ve ihracat sigorta desteği, İGE'nin 172 milyarlık kefalet desteği ve Türk Ticaret Bankası'nın da 75 milyar liralık ihracat finansman desteğiyle ihracatçılarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Türkiye'mizin orta, yüksek ve yüksek teknolojili ihracat ürünlerinin payı, toplam ihracatımızda yüzde 42,6'ya yükselmiştir. Bu rakam 2002 yılında sadece yüzde 30,4'ydi. 42'den de yukarıya doğru çıkarak ilk orta vadede yüzde 50'ye ulaşmayı hedefliyoruz. ARGE harcamalarında geçen yıl devlet bütçesinden 178 buçuk milyar lira kaynak ayrıldı. ve böylece merkezi yönetim bütçesinden AR-GE harcamalarının payı bütçe içinde yüzde 1,51'e yükseldi. Gayri safi yurt içi harcamalarında da önemli artış kaydedildi. Gayri safi yurt içi hastalarının içinde AR-GE harcamalarının payı yüzde 1,42'ye yükseldi" dedi.

'HEDEFİMİZ KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİMİZİ 2028'DE 21 BİN DOLARA TAŞIMAK'

Bakan Bolat, "Teknoparkları kurmaya başladık. Tam 113 tane teknoparkımız var. ve bunlardan 93'ü aktif hizmetler gösteriyor. Burada çalışan ARGE personel sayısı 123 bin 741 oldu. ve tamamlanan proje sayısı 70 bine yaklaştı. Devam eden proje sayısı da 17 bin 564. 113 teknoparkta 12 bin 76 firman faaliyet gösteriyor. ve 124 bine yakın personel istihdam ediyor. Ayrıca teknoloji merkezleri kuruluyor. Bu çerçevede de teknoloji geliştirme merkezlerimiz, AR-GE merkezleri sayımız da bin 357'ye yükseldi. Bin 357 AR-GE merkezinde de tamamlanan proje sayısı 75 bine ulaşmış durumda. Hali hazırda da 15 bin 138 proje devam ediyor. Ayrıca tasarım merkezleri sayımız 342'ye yükseldi. Bu merkezlerde de 8 bin 500 tasarımcı görev yapıyor. Onların da bitirdiği projelerin sayısı 15 bin 306. ve hala 2 bin 314 projeye devam ediyor. Marka tescillerinde de büyük başarılara imza attık. 2024 yılında 2023'e kıyasla yüzde 16 artışla 11 bin 512 patent tescil edildi. 3 bin 390'ı yerli. 8 bin 122'si yabancı patentler. Faydalı model sayısı yüzde 81'lik bir artışla 3 bine yaklaştı geçen yıl. Tescil edilen marka sayısı da 137 bin 125 oldu. Tescil edilen tasarım sayısı 42 bin 700 oldu. Dünya milli gelirinde cari fiyatlar ve kurlarla 17'nci, Satın Alma Gücü paritesine göre ise 12'nci sırada olan ülkemizi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokmak. Orta vadeli programda hedeflediğiniz gibi kişi başına milli gelirimizi 2028'de 21 bin dolara ve milli gelirimizi de 1,9 trilyon dolara taşımak" dedi.